Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве женщины в Днепре

4 декабря 2020 11:50 Юлия Крутиева
Стосується кожного: в ток-шоу – о жестоком убийстве женщины в Днепре

В пятницу, 4 декабря, в 18:00 на Интере – новый выпуск социального ток-шоу Стосується кожного под названием Расследование пыток.

В программе Касается каждого – история зверского убийства женщины в Днепре. Близкие и знакомые жертвы шокированы жестокостью преступления: изуродованное тело девушки нашли с жуткими следами издевательств.  Кто и за что мог поднять на нее руку? Команда проекта и эксперты в студии будут разбираться в деталях и мотивах этого резонансного убийства, совершенного, предположительно, после небольшой ссоры из-за собаки.

Обнаженное тело 35-летней Снежаны нашли в лесополосе местные жители – голова была так сильно разбита, что молодую женщину невозможно было сразу опознать. Последний раз ее видели в местном кафе вечером 9 октября. Полицейские сразу задержали подозреваемого. Им оказался сосед жертвы – 25-летний Богдан Слободянюк. Мужчина признался в содеянном, но через несколько дней он изменил показания и категорически отрицал свою причастность к убийству, обвинив правоохранителей в пытках электрическим током и кипятком во время допросов. Кто он – жестокий убийца или удобный подозреваемый?

Родные Богдана не верят в страшные обвинения, они уверены: настоящий преступник до сих пор находится на свободе. Жена подозреваемого, Елизавета Слободянюк, приедет в студию «Касается каждого», чтобы защитить мужа от несправедливых, по ее мнению, обвинений в жестоком убийстве. Обращение в программу для нее – весомый шанс, что это дело будет тщательно расследовано.

В тот трагический вечер камеры видеонаблюдения зафиксировали уход Снежаны из кафе, в котором женщину видели в последний раз живой. С кем там встречалась жертва? Почему Богдан стал единственным подозреваемым? Какие у него были мотивы? Почему видеопризнание мужчины попало в соцсети и что его подтолкнуло отказаться от показаний? И почему до сих пор, спустя два месяца после происшествия, нет результатов экспертизы?

Разобраться в этой истории помогут криминалист Владимир Абрамян, адвокат Руслан Сушко, психолог Яна Баранова, народная артистка Украины Наталья Бучинская.

Иногда мы многого не знаем о людях, которые живут рядом с нами и кажутся нам близкими, – говорит ведущий программы Андрей Данилевич. – Но жизнь все время подкидывает новые страшные истории. Надеюсь, все новые факты, которые прозвучали в этой программе, помогут следствию установить истину и настоящего убийцу. Пусть это преступление действительно будет раскрыто как можно быстрее. В этом заинтересованы все. Это важно. Это касается каждого.

Не пропустите выпуск «Касается каждого» – «Расследование пыток» – сегодня, 4 декабря, в 18:00 на «Интере».

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