Стосується кожного: в ток-шоу – признание человека, которого называют маньяком

В пятницу, 27 ноября, в 18:00 на телеканале Интер – выпуск социального ток-шоу "Касается каждого" – "Мания нападения".

В новом выпуске ток-шоу "Стосується кожного" речь пойдет о серии жутких преступлений в Николаевской области, которые долгое время оставались безнаказанными и вынуждали людей жить в страхе.

35-летняя Алена Марунчак с ужасом вспоминает, как стала жертвой нападения маньяка. Все случилось в сквере, за несколько метров от дома ее родителей. Женщина считает, что обязана спасением незнакомому водителю, который напугал нападающего светом автомобильных фар. Но ночное происшествие навсегда изменило ее жизнь. После дерзкого нападения Алена решила разыскать других жертв. Благодаря публикации в соцсетях выяснилось, что их немало и они разного возраста. Могут ли эти преступления быть связаны? И стала ли Алена случайной жертвой или же в Николаевской области орудует сексуальный маньяк?

Алена приедет в студию «Касается каждого» в надежде, что программа поможет предостеречь людей от опасности и найти преступника. Что она расскажет о произошедшем? Кого подозревает в совершении преступлений? Что предпринимают жители города, чтобы защитить себя?

Журналисты «Касается каждого» разыскали человека, на которого указывают жертвы ночных нападений. 38-летний Руслан Хотынюк сам приедет в студию ток-шоу. Он готов объяснить, почему охотится на женщин. По версии мужчины, он ничего не помнит о своих преступлениях. Что это – тяжелое психическое заболевание или попытка избежать наказания? Почему правоохранители до сих пор не задержали нападавшего, которого журналисты программы смогли разыскать за несколько дней?

Сожительница подозреваемого, Марина Берникова, тоже приедет на эфир «Касается каждого», чтобы опровергнуть неприятные слухи о муже. Женщина считает, что жертвы нападений сами провоцировали его на насилие. Проявлял ли он жестокость и агрессию дома? Знала ли Марина о преступлениях мужа и готова ли нести ответственность за соучастие?

Разобраться в ситуации помогут эксперты программы: психолог Татьяна Ларина, детектив Руслан Болгов, адвокат Сергей Старенький, актриса Вера Кобзарь. Своим мнением о психическом состоянии подозреваемого поделится врач-психиатр Спартак Суббота.

Человек, которого подозревают в серии нападений на женщин, попытках изнасилований и грабежах, в студии сделал несколько настолько шокирующих признаний, что эксперты вынуждены были вызвать наряд полиции...

Сегодня мы увидели огромное количество фактов и свидетельств. После того, что мы услышали, реакция полиции должна быть мгновенной. Если подозреваемый не будет пребывать под охраной – это опасно и для людей, и для него самого, – подчеркивает адвокат Сергей Старенький.

Как отреагировали правоохранители и что теперь грозит подозреваемому? Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Мания нападения» – в пятницу, 27 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер».