51-летний актер фильма "Друзья" Мэттью Перри впервые женится: избранница младше него на 22 года

В мае этого года в СМИ появилась информация, что актер Мэттью Перри после двух лет отношений расстался со своей возлюбленной.

Однако эта информация оказалась всего лишь слухом. На днях звезда фильма "Друзья" Мэттью Перри сообщил, что собирается жениться.

В интервью изданию People актер рассказал, что своей любимой уже сделал предложение руки и сердца, и она ответила "Да". Избранницей Мэттью является 29-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она занимается поиском актеров и новых талантов.

Актер Мэттью Перри / Fotobank / GettyImages

Я решил обручиться, – заявил актер. – К счастью, так вышло, что я встречаюсь с величайшей женщиной на планете!

Отметим, что для 51-летнего Мэттью Перри этот брак станет первым. Восемь лет назад у актера были отношения с актрисой Лиззи Каплан, которые продлились 6 лет. А еще ранее он встречался с актрисой Джулией Робертс.

Последние два года Мэттью счастлив в отношениях с красоткой Молли Хервиц. До их романа актер в своих интервью не раз рассказывал, что у него проблемы со здоровьем, которые сводились к алкогольной зависимости и употреблении запрещенных препаратов.

Молли Хервиц / социальная сеть Instagram

Напомним,