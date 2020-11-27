51-летний актер фильма "Друзья" Мэттью Перри впервые женится: избранница младше него на 22 года

27 ноября 2020 01:50 Юлия Крутиева
51-летний актер фильма
Fotobank / GettyImages

В мае этого года в СМИ появилась информация, что актер Мэттью Перри после двух лет отношений расстался со своей возлюбленной.

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Однако эта информация оказалась всего лишь слухом. На днях звезда фильма "Друзья" Мэттью Перри сообщил, что собирается жениться.

В интервью изданию People актер рассказал, что своей любимой уже сделал предложение руки и сердца, и она ответила "Да". Избранницей Мэттью является 29-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она занимается поиском актеров и новых талантов.

Актер Мэттью Перри / Fotobank / GettyImages

Я решил обручиться, – заявил актер. – К счастью, так вышло, что я встречаюсь с величайшей женщиной на планете!

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Отметим, что для 51-летнего Мэттью Перри этот брак станет первым. Восемь лет назад у актера были отношения с актрисой Лиззи Каплан, которые продлились 6 лет. А еще ранее он встречался с актрисой Джулией Робертс.

Последние два года Мэттью счастлив в отношениях с красоткой Молли Хервиц. До их романа актер в своих интервью не раз рассказывал, что у него проблемы со здоровьем, которые сводились к алкогольной зависимости и употреблении запрещенных препаратов.

Молли Хервиц / социальная сеть Instagram

Напомним,

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