51-летний актер фильма "Друзья" Мэттью Перри впервые женится: избранница младше него на 22 года
В мае этого года в СМИ появилась информация, что актер Мэттью Перри после двух лет отношений расстался со своей возлюбленной.
В интервью изданию People актер рассказал, что своей любимой уже сделал предложение руки и сердца, и она ответила "Да". Избранницей Мэттью является 29-летняя Молли Хервиц, которая тоже связана с киноиндустрией - она занимается поиском актеров и новых талантов.
Я решил обручиться, – заявил актер. – К счастью, так вышло, что я встречаюсь с величайшей женщиной на планете!
Последние два года Мэттью счастлив в отношениях с красоткой Молли Хервиц. До их романа актер в своих интервью не раз рассказывал, что у него проблемы со здоровьем, которые сводились к алкогольной зависимости и употреблении запрещенных препаратов.
Напомним,