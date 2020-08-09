Друзья: 5 интересных фактов о сериале

9 августа 2020 18:40 Александр Кива
Друзья: 5 интересных фактов о сериале
5 интересных фактов о сериале Друзья
пресс-служба

На НЛО TV с понедельника по пятницу в 17:30 идет показ культового сериала Друзья. Редакция сайта TV.UA собрала 5 интересных фактов о ситкоме, который так полюбился многим телезрителям.

Факт №1.

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Сначала зарплата актеров, исполняющих главные роли, составляла несколько десятков тысяч долларов. К концу — сериал Друзья имел бешеную популярность, а гонорар за эпизод составлял 1 млн долларов. Это легкий заработок, учитывая, что съемки серии длились 5 часов.

Факт №2.

В сериале часто появлялись знаменитости и далеко не все работали за гонорары. Брюс Уиллис попал на съемочную площадку совершенно случайно, откликнувшись на приглашение друга Мэтью Перри, и принимал участие в съемках эпизода безвозмездно. Позже актер признался, что он это сделал потому, что проиграл спор. К тому же, мужчина заявил, что не могу упустить возможность поцеловаться перед камерами с очаровательной Дженнифер Энистон.

Факт №3.

Стоимость 30 секунд рекламного блока, показанного в эфире, составляла 2 млн доллара. Эта сумма является рекордной для американских развлекательных шоу. К концу проекта сериал окупался настолько, что одна его серия стоила больше, чем целый сезон других похожих проектов.

Факт №4.

В сериале Джо много раз занимал деньги у Чендлера, практически никогда не возвращая долги. Американский поклонник проекта решил подсчитать, сколько же Джоуи задолжал за все сезоны «Друзей». Итоговая сумма превысила 120 000 долларов.

Факт №5.

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Актеры, исполняющие главные роли в сериале, стали друзьями и за пределами съемочной площадки. Они помогают друг другу в реализации интересных проектов, присутствуют на семейных праздниках, торжественных мероприятиях и выбираются вместе на пикники.

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