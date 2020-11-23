Стосується кожного: в ток-шоу – шокирующая история 13-летней роженицы из Волынской области

В понедельник, 23 ноября, в 18:00 на «Интере» смотрите выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Малолетняя мамочка».

В новом выпуске Стосується кожного речь пойдет о том, как сексуальная распущенность взрослых становится нормой жизни для ребенка.

На Волыни разразился скандал: 13-летняя школьница родила сына. О беременности восьмиклассницы стало известно еще весной, а в середине сентября малыш появился на свет. Сразу после рождения ребенка в многодетную семью малолетней роженицы наведалась полиция. По результатам ДНК было установлено, что отцом новорожденного является 63-летний отчим девочки. У ее матери, 36-летней Марии, от этого мужчины трое общих детей.

Мать несовершеннолетней роженицы отказывается верить в причастность своего сожителя к изнасилованию дочери. Отцом ребенка записали 22-летнего парня, который в течение трех лет учился вместе с девочкой в детском оздоровительном центре.

Подробности жизни этой многодетной семьи, которые стали известны после родов малолетней девочки, просто ужасают! Все они живут под одной крышей с гражданской женой подозреваемого, Галиной. Поэтому в селе эту семью давно окрестили «шведской». В студии «Касается каждого» мать 13-летней роженицы, Мария, попытается объяснить, как получилось, что она родила от чужого мужа трех детей? Почему она допустила хаотичный интим в собственном доме?

По мнению специалистов, причинами такого поведения может быть недостаток воспитания в семье и нескрываемая интимная жизнь родителей. Согласно исследованиям ООН, каждый пятый ребенок в мире был жертвой сексуального насилия. Почему это происходит? Как предотвратить насилие над детьми, в студии программы будут обсуждать эксперты «Касается каждого»: психолог Наталья Шестак, юрист-криминолог Анна Маляр, адвокат Сергей Бевз, народный артист Украины Владимир Горянский.

Думая о собственном удовольствии и наслаждаясь собственной жизнью, вспомните об интересах собственных детей, – говорит ведущий Андрей Данилевич. – Они часто копируют поступки взрослых и просто не понимают, к чему это может привести. Поговорите с ними сейчас о том, о чем стыдились говорить, – о сексе. Объясните все простыми словами соответственно их возрасту. Также они должны знать о последствиях не по годам взрослых решений. Пусть наши дети будут счастливыми! Это важно. Это касается каждого!

Шокирующий выпуск ток-шоу «Касается каждого», в котором речь пойдет о сексуальном насилии над ребенком и о том, что могут сделать близкие, чтобы подобные ситуации не возникали, – сегодня, 23 ноября, в 18:00 на «Интере».