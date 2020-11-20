Стосується кожного: в ток-шоу – вся правда о массовой резне на улицах Кривого Рога

В пятницу, 20 ноября, в 18:00 в эфире «Интера» – эксклюзив ток-шоу «Касается каждого»: выпуск «Тетрадь смерти» о резонансном преступлении, которое в начале ноября произошло в Кривом Роге и шокировало всю страну.

Сегодня в ток-шоу «Касается каждого» смотрите, как обычный выходной день превратился для жителей города в кровавую резню. Жертвами вооруженного ножом мужчины один за другим становились случайные прохожие. Двое мужчин погибли на месте. Восемь человек оказались в больнице, среди них – 8-летний ребенок с тяжелыми ранениями. Сколько еще могло быть жертв? Почему на улицах города среди бела дня случилась эта страшная трагедия? И можно ли было ее предотвратить?

В тот день 59-летняя Юлия Костецкая потеряла двух самых родных людей – сына и мужа. Но нашла в себе силы приехать на программу «Касается каждого», чтобы мужчина, который совершил преступление, не смог избежать наказания, прикрываясь психическими расстройствами. Почему человек, который никогда не употреблял наркотики, не пил, не курил и считал себя атеистом, в один момент превратился в разъяренного зверя и устроил кровавую резню, называя себя мстителем Бога?

Подозреваемый Тарас во время задержания объяснил полиции, что действовал по религиозным убеждениям. При нем нашли тетрадь с зашифрованными цифрами, буквами и словами. Эксперты «Касается каждого» постарались расшифровать эти записи. На что указывает их содержание и манера письма? Какая важная для следствия информация скрыта в этой тетради? Планировал ли Тарас нападение заранее? И как он выбирал своих жертв?

Журналисты «Касается каждого» разыскали отца нападавшего, который готов поделиться подробности их семейной жизни. Почему он не верит в существование тетради смерти? Каким было поведение сына накануне трагических событий? Что подтолкнуло молодого человека на совершение преступления?

В самом Кривом Роге сейчас очень неспокойно. Журналисты ток-шоу «Касается каждого» нашли людей, которые считают, что трагедию можно было предотвратить, если бы еще две недели назад преступника задержали после его первого нападения. В студию программы приехали свидетели тех событий, чтобы рассказать о криминогенной ситуации в городе и полном бездействии полиции.

После каждой подобной трагедии хочется прежде всего понять, как ее можно было предупредить, – говорит ведущий ток-шоу Андрей Данилевич. – Конечно, действия или бездействие правоохранительных органов изучит следствие. Будут приняты во внимание все факты, которые прозвучали сегодня в нашей студии. В то же время один из главных выводов, который хочется сделать по результатам программы, таков: когда человек остается без внимания родных и близких, он способен на преступление. И это не оправдание. К сожалению, это факт. Будьте внимательны к своим родным, и пусть такого больше никогда не случится. Это важно. Это касается каждого.

Разобраться в деталях этой ужасающей истории помогут эксперты «Касается каждого»: юрист-криминолог Анна Маляр, психолог Наталья Кучеренко, эксперт по выявлению лжи Дмитрий Попов, певица Наталья Валевская. Также своим экспертным мнением поделятся астролог Рената Раевская и генеральный директор Киевского областного психиатрическо-наркологического медицинского объединения Геннадий Зильберблат.

Что привело к массовой резне – бездействие полиции или человеческое равнодушие? Реально ли было предотвратить трагедию и спасти людей? И как сохранить свою жизнь в такой ситуации? Не пропустите выпуск ток-шоу «Касается каждого» – «Тетрадь смерти» – сегодня, 20 ноября, в 18:00 на «Интере».