Стосується кожного: в ток-шоу – признание школьника, напавшего с ножом на родных

В пятницу, 6 ноября, в 18:00 на телеканале Интер смотрите новый выпуск социального ток-шоу Стосується кожного – «Накопленная жестокость. Подростковое покаяние».

Это продолжение нашумевшей истории 15-летнего Арсения из Киевской области, который с ножом напал на своих родных. Долгое время подросток избегал откровенных разговоров. В ток-шоу «Касается каждого» парень впервые расскажет подробности того дня и объяснит причины, которые подтолкнули его к преступлению. Чувствует ли он раскаяние? И почему решил прекратить молчать?

Выпуск ток-шоу «Накопленная жестокость» и история Арсения из Киевской области, который 1 марта с ножом напал на свою тетю и 4-летнего двоюродного брата, шокировала всю Украину. Парень нанес многочисленные ранения близким, медикам чудом удалось спасти им жизнь. Несмотря на всю тяжесть преступления, на защиту подростка встали его учителя. А семья одного из одноклассников даже приютила парня в своем доме. Карина, Олег и Тимофей Шиндеры приедут в студию «Касается каждого», чтобы рассказать, почему решились впустить юношу в свою жизнь после обвинений в тяжком преступлении. Как живет подросток под подозрением в попытке жестокого убийства? Что изменилось в его психологическом состоянии за последние шесть месяцев? И на какой серьезный шаг готова семья Шиндеров, чтобы навсегда изменить жизнь Арсения?

Также в студию «Касается каждого» приедет бывший муж пострадавшей тети и отец 4-летнего малыша. Мужчина, еще весной называвший племянника жены убийцей, теперь встал на его защиту. Почему он изменил точку зрения?

После драматических событий в марте было открыто дело против Арсения – за нападение на тетю и двоюродного брата. Кроме того, были открыты два дела против его матери и тети – за недосмотр и осуществление насилия. Но впоследствии дела против взрослых передали в другое управление полиции, а там – закрыли. Зато правоохранители возбудили еще одно дело против школьника – за нападение на мать в тот же день. И мама, и тетя требуют жестокого наказания для подростка. Ситуация накалилась до такой степени, что в дело вмешался детский омбудсмен Николай Кулеба.

Сам Арсений долгое время хранил молчание, однако в начале октября он ошеломил признанием в соцсетях: мама и тетя над ним постоянно издевались, били и унижали. Подросток начал говорить, поскольку уверен, что родные хотят отправить его на принудительное психиатрическое лечение и таким образом скрыть истинные причины, которые привели к нападению:

Мать хочет выставить меня аутистом, чтобы упечь в дурдом. Она пытается избежать ответственности за все то зло, которое она мне сделала.

Как жестокость взрослых провоцирует детей на страшные преступления? Что побудило юношу напасть на родных – неконтролируемая подростковая агрессия или накопленный результат постоянных издевательств в собственной семье? Разобраться в этой запутанной истории помогут эксперты «Касается каждого»: психолог Елена Рыхальская, эксперт по правам детей Людмила Волынец, заслуженные артисты Украины Виталий Борисюк и Ярослава Руденко.

Смотрите выпуск «Касается каждого» – «Накопленная жестокость. Подростковое покаяние» – сегодня, 6 ноября, в 18:00 на телеканале «Интер».