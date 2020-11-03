Стосується кожного: Накопленная жестокость. Подростковое покаяние (эфир от 06.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 6 ноября.

Выпуск «Накопленная жестокость» и история 14-летнего Арсения из Киевской области, который 1 марта с ножом напал на свою тетю и 4-летнего двоюродного брата, шокировала всю страну. Парень нанес множественные ранения своим родным. Несмотря на всю тяжесть преступления в защиту подростка стали его учителя. А семья одного из одноклассников приютила парня в своем доме. Долгое время Арсений избегал откровенных разговоров, однако в начале октября подросток прекратил молчание, поскольку уверен, что родные хотят отправить его на принудительное психиатрическое лечение. В студии «Касается каждого» Арсений впервые согласился на откровенный разговор о болезненное прошлое и совершенное преступление. Сумеет ли он заслужить прощения родного человека, которому нанес тяжелое ранение?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 6 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.