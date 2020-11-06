МастерШеф-10: участники будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях

6 ноября 2020 11:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: участники будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях
МастерШеф-10: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба

Умения быстро реагировать и креативно мыслить – бесценны для каждого кулинара. Судьи МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво, Оля Мартыновская и Владимир Ярославский проверят находчивость участников с помощью ребусов.

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На кухне «МастерШеф» кулинары-аматоры будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях. Избежать черных фартуков смогут не только наиболее находчивые, но и смелые.

На доске вы увидите картинки-ребусы, с помощью которых должны угадать блюдо. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше

На доске вы увидите картинки-ребусы, с помощью которых должны угадать блюдо. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше подсказок, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Если вы не сможете отгадать изображение, то это право переходит к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление.

Однако только в конце конкурса кулинары-аматоры узнают, правильное ли блюдо они готовили. Одна из команд уверенно забронирует блюдо, увидев лишь флаг Израиля и мясорубку! Какие блюда зашифрованы в фото кардинала Ришелье, флаге Новой Зеландии и почему Эктор будет читать на арабском - узнаем завтра в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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