МастерШеф-10: участники будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях

Умения быстро реагировать и креативно мыслить – бесценны для каждого кулинара. Судьи МастерШеф на СТБ Эктор Хименес-Браво, Оля Мартыновская и Владимир Ярославский проверят находчивость участников с помощью ребусов.

На кухне «МастерШеф» кулинары-аматоры будут отгадывать блюда, зашифрованные в изображениях. Избежать черных фартуков смогут не только наиболее находчивые, но и смелые.

На доске вы увидите картинки-ребусы, с помощью которых должны угадать блюдо. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше

На доске вы увидите картинки-ребусы, с помощью которых должны угадать блюдо. Первая картинка наименее раскрывает подробности блюда, но каждая последующая дает все больше и больше подсказок, – объявит Эктор Хименес-Браво. – Если вы не сможете отгадать изображение, то это право переходит к другой команде. И так до тех пор, пока одна из команд не забронирует приготовление.

Однако только в конце конкурса кулинары-аматоры узнают, правильное ли блюдо они готовили. Одна из команд уверенно забронирует блюдо, увидев лишь флаг Израиля и мясорубку! Какие блюда зашифрованы в фото кардинала Ришелье, флаге Новой Зеландии и почему Эктор будет читать на арабском - узнаем завтра в 19:00 на СТБ.

Напомним,