Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников

3 ноября 2020 16:46 Юлия Крутиева
Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников
Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников
пресс-служба канала Украина

В понедельник, 9 ноября, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша» производства кинокомпании Star Media и канала «Украина».

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Сериал «Шуша» расскажет об эксперте-криминалисте Александре Ладыниной. Она – настоящий профессионал, подходит к работе со всей серьезностью и внимательно изучает каждую деталь. При этом Александра категорически против любых романтических отношений. Но судьба героини делает новый поворот, когда в ее жизнь возвращается человек, с которым у Ладыниной когда-то был роман. 

Александра живет с мамой и 13-летним братом. В свои 35 лет она не замужем, а всю энергию и силы отдает любимой работе. Но когда в отдел приходит новый начальник – быстрый и хваткий Власов, ее жизнь круто меняется. Ладынина узнает в нем своего «однодетсадовца» Илюшу. Шуша – именно так представлялась в детстве Шура, пока не научилась выговаривать букву «р». Когда-то между Сашей и Ильей был роман, но с тех пор прошло 18 лет, и Ладынина уверена, что былое никогда не вернется.

Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников / пресс-служба канала Украина
Главную роль в сериале «Шуша» исполняет популярная актриса Анастасия Панина. Ее героиня Александра работает в мужском коллективе и, как признается артистка, ей самой комфортно находиться в такой компании. 

Я все детство дружила с мальчиками, была абсолютной пацанкой, у меня было дворовое детство. В то же время это не мешало мне иметь и какие-то девчачьи истории, но в основном в моем коллективе были парни и мужчины, – говорит Анастасия Панина. – Шуша – привлекательная женщина, она это знает, но не пользуется. Тем не менее, она видит отношение мужчин к ней и ей этого достаточно для женского самоутверждения.

Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников / пресс-служба канала Украина
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Тайно влюблен в Ладынину и старший следователь Кукушкин, которого сыграл Сергей Деньга.

Создавая этот образ, я отталкивался от себя, – рассказывает Сергей Деньга. – Думаю, обычно полицейские более прямолинейные что ли. Кукушкин – не опер, который бегает за преступником, а следователь, который ищет правду, распутывает преступления. Да, это не совсем стандартный для наших сериалов образ. Кукушкин супер-дотошный. Мы с режиссером сделали его совсем перфекционистом, в делах у него все очень четко.

Также роли в картине исполнили актеры Елена Коренева, Александр Данильченко, Ксения Мишина, Даниил Мирешкин, Александр Бегма и другие. 

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Съемки детективной мелодрамы стартовали в ноябре прошлого года и проходили в Киеве и Одессе. Режиссер картины Алик Буденный рассказал, чего ждать зрителям от этой истории.

В нашем сериале обязательно будет любовная линия. У нас замечательные исполнители главных ролей – Анастасия Панина и Иван Оганесян, они создадут пару, в которой будет некий конфликт, – раскрывает некоторые детали сюжета Алик Буденный. – Одесса принесла в нашу картину морскую атмосферу и совершенно другую картинку, не ту, которую мы привыкли снимать в Киеве. Помню, первый день выдался непростой, потому что было очень холодно и ветрено. Тогда в Одессе перевернулся корабль, настолько сильный был шторм. Мы все с ужасом ждали, что же будет в декабре, ближе к Новому году. Но как оказалось, было тепло, солнечно, снимать было очень легко.

Шуша: канал Украина покажет премьеру сериала о работе оперативников / пресс-служба канала Украина
Оператор-постановщик сериала – Юрий Дунай. Продюсеры – Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Виктория Корогод, Артем Доллежаль, Влад Ряшин. Производством фильма занимались канал «Украина» и компания Star Media.

Смотрите премьеру 16-серийной детективной мелодрамы «Шуша» с 9 ноября в 21:00 на канале «Украина».

Напомним, 

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