Олег "Фагот" Михайлюта рассказал о потере близкого человека

3 ноября 2020 20:00 Юлия Крутиева
Олег
Певец Олег "Фагот" Михайлюта
facebook.com/olegfahot.mykhailiuta

Музыкант Олег «Фагот» Михайлюта рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о трудном испытании, через которое прошел несколько лет назад.

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В свое время у мамы Фагота обнаружили болезнь Альцгеймера, которая вызвала необратимые нарушения в представлении мира.

Это еще то испытание! Когда мозг перестроился, и мама стала общаться со мной, отталкиваясь от своего мира, в котором она начала жить,
– рассказал певец.

Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Поначалу Олег Михайлюта пытался вернуть маму в реальный мир, но затем понял, что не нужно этого делать. И тогда он стал интересоваться ее реальностью.

Я пытался задавать маме вопросы, чтобы узнать, в каком мире она живет. Мне хотелось понять, что там происходит, где мама ходит, с кем общается, – поделился певец. – Я садился возле нее и спрашивал: «Расскажи, где ты сегодня была?». Она мне отвечала: «Ой, я сходила утром на базар. Ну а как по-другому? Иначе было нельзя. Мама мне рассказывала, что она купила, где ходила».

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Первые симптомы болезни появились, когда маме певца было 70 лет. И примерно 7 лет она жила в своем мире. А последние год-полтора уже не вставала с постели.

Однажды мне позвонили и сказали, что маме очень плохо: «Приезжай». Я поехал, и вдруг мне позвонил менеджер: «В Киеве планируется съемка. И лучше от нее не отказываться», – рассказал о том случае Фагот. – Я помню, как подсел к маме и говорю: «Мне надо срочно съездить завтра в Киев. Дождешься меня?». И она мне: «Дождусь».

Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Это последнее, что сказала мама Фаготу. Он вернулся в Киев, принял участие в съемке и поехал обратно в Харьков.

Ночь мы еще были под одной крышей, а на следующее утро мама ушла, – рассказал Фагот. – Я помню, что держал ее за руку, когда она сделала последний выдох, и по ее лицу покатилась слеза.

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Несмотря на то, что у мамы был свой мир, она выполнила обещание, данное сыну. Дождалась его возвращения.

Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Напомним, 

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