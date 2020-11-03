Олег "Фагот" Михайлюта рассказал о потере близкого человека
3 ноября 2020 20:00
Певец Олег "Фагот" Михайлюта
facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Музыкант Олег «Фагот» Михайлюта рассказал в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» о трудном испытании, через которое прошел несколько лет назад.
Читайте такжеLe Маршрутка-2: Леся Никитюк решила узнать тайну Черного озера и провела вкусовой анализ водыВ свое время у мамы Фагота обнаружили болезнь Альцгеймера, которая вызвала необратимые нарушения в представлении мира.
Это еще то испытание! Когда мозг перестроился, и мама стала общаться со мной, отталкиваясь от своего мира, в котором она начала жить,– рассказал певец.
Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Я пытался задавать маме вопросы, чтобы узнать, в каком мире она живет. Мне хотелось понять, что там происходит, где мама ходит, с кем общается, – поделился певец. – Я садился возле нее и спрашивал: «Расскажи, где ты сегодня была?». Она мне отвечала: «Ой, я сходила утром на базар. Ну а как по-другому? Иначе было нельзя. Мама мне рассказывала, что она купила, где ходила».
Однажды мне позвонили и сказали, что маме очень плохо: «Приезжай». Я поехал, и вдруг мне позвонил менеджер: «В Киеве планируется съемка. И лучше от нее не отказываться», – рассказал о том случае Фагот. – Я помню, как подсел к маме и говорю: «Мне надо срочно съездить завтра в Киев. Дождешься меня?». И она мне: «Дождусь».
Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta
Ночь мы еще были под одной крышей, а на следующее утро мама ушла, – рассказал Фагот. – Я помню, что держал ее за руку, когда она сделала последний выдох, и по ее лицу покатилась слеза.
Певец Олег "Фагот" Михайлюта / facebook.com/olegfahot.mykhailiuta