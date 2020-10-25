Вокалист "ТНМК" Фагот сделал необычную услугу бывшей возлюбленной: признал чужого ребенка

Украинский музыкант Олег Михайлюта, более известный под псевдонимом Фагот, вспомнил давнюю историю, когда притворялся отцом чужого ребенка.

Так, фронтмен некогда популярной группы «ТНМК» много лет назад был женат на девушке, которую зовут Алина. После 8 месяцев отношений пара решила расстаться. Спустя некоторое время экс-жена Фагота забеременела от другого мужчины, который вскоре бросил ее. Именно тогда женщина попросила Олега выступить в роли отца ее ребенка на некоторое время, чтобы хоть как-то объяснить ситуацию строгим родителям.

Она предложила музыканту самому выбрать причину, по которой он ее бросил беременной. Рэпер не сразу, но согласился помочь бывшей супруге, предупредив ее, что в глазах родителей, он будет выглядеть настоящим подонком. Впрочем, девушку на тот момент это волновало в последнюю очередь.

К счастью, через несколько лет Алина встретила молодого человека, с которым сумела построить крепкую семью. Именно тогда женщина и «освободила» Олега от лишних обязательств.

Радость отцовства Фагот все же почувствовал. Случилось это в 2010 году, когда журналистка Анастасия Будкина родила ему сына Никиту. Пара встречалась недолго и зарегистрировать брак не успела.

На сегодняшний день Олег счастлив в отношениях с украинским дизайнером Ольгой Навроцкой. Пара вместе уже больше 10 лет, но официально оформлять отношения не собирается.

Напомним,

Солист ТНМК Фагот с сыном Никитой / социальная сеть Instagram