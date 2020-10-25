Вокалист "ТНМК" Фагот сделал необычную услугу бывшей возлюбленной: признал чужого ребенка

25 октября 2020 17:00 Катерина Даниленко
Вокалист
Фронтмен ТНМК Олег Михайлюта
социальная сеть Instagram

Украинский музыкант Олег Михайлюта, более известный под псевдонимом Фагот, вспомнил давнюю историю, когда притворялся отцом чужого ребенка.

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Так, фронтмен некогда популярной группы «ТНМК» много лет назад был женат на девушке, которую зовут Алина. После 8 месяцев отношений пара решила расстаться. Спустя некоторое время экс-жена Фагота забеременела от другого мужчины, который вскоре бросил ее. Именно тогда женщина попросила Олега выступить в роли отца ее ребенка на некоторое время, чтобы хоть как-то объяснить ситуацию строгим родителям.

Она предложила музыканту самому выбрать причину, по которой он ее бросил беременной. Рэпер не сразу, но согласился помочь бывшей супруге, предупредив ее, что в глазах родителей, он будет выглядеть настоящим подонком. Впрочем, девушку на тот момент это волновало в последнюю очередь.

К счастью, через несколько лет Алина встретила молодого человека, с которым сумела построить крепкую семью. Именно тогда женщина и «освободила» Олега от лишних обязательств.

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Радость отцовства Фагот все же почувствовал. Случилось это в 2010 году, когда журналистка Анастасия Будкина родила ему сына Никиту. Пара встречалась недолго и зарегистрировать брак не успела.

На сегодняшний день Олег счастлив в отношениях с украинским дизайнером Ольгой Навроцкой. Пара вместе уже больше 10 лет, но официально оформлять отношения не собирается.

Напомним,

Солист ТНМК Фагот с сыном Никитой / социальная сеть Instagram

Солист ТНМК Фагот с гражданской женой Ольгой Навроцкой / социальная сеть Instagram
 

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