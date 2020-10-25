Вокалист "ТНМК" Фагот сделал необычную услугу бывшей возлюбленной: признал чужого ребенка
Украинский музыкант Олег Михайлюта, более известный под псевдонимом Фагот, вспомнил давнюю историю, когда притворялся отцом чужого ребенка.
Она предложила музыканту самому выбрать причину, по которой он ее бросил беременной. Рэпер не сразу, но согласился помочь бывшей супруге, предупредив ее, что в глазах родителей, он будет выглядеть настоящим подонком. Впрочем, девушку на тот момент это волновало в последнюю очередь.
К счастью, через несколько лет Алина встретила молодого человека, с которым сумела построить крепкую семью. Именно тогда женщина и «освободила» Олега от лишних обязательств.
На сегодняшний день Олег счастлив в отношениях с украинским дизайнером Ольгой Навроцкой. Пара вместе уже больше 10 лет, но официально оформлять отношения не собирается.
Напомним,
- в новом фильме Disney роль Золушки исполнит темнокожий американский актер: сказка уже не та.
- Alyona Alyona рассказала, как решилась на откровенную съемку в белье: Это всего лишь тело.