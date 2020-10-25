Alyona Alyona рассказала, как решилась на откровенную съемку в белье: Это всего лишь тело

25 октября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona рассказала, как решилась на откровенную съемку в белье: Это всего лишь тело
Рэперша Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Не так давно рэперша Alyona Alyona приняла участие в рекламе нижнего белья. Для девушки это первый такой опыт. Об эмоциях, которые испытала во время съемок, артистка рассказала в новом интервью.

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По словам Алены, раздеться до нижнего белья ей не составило труда, она сравнила это с походом на пляж, где комфортно чувствует себя в купальнике. И самое главное, для певицы важно было донести зрителям главный месседж работы ‒ принятие себя.

Ничего такого сверхъестественного я не показала, это всего лишь тело ‒ у кого-то такое, а у кого-то такое. Я люблю воду, я люблю купаться и я хожу на пляж в купальнике. Возможно, я бы чувствовала себя очень некомфортно, если бы это была обычная реклама белья "соблазнить мужчину". Но поскольку это реклама о том, что прими себя, надевай комфортное белье и ходи, чтобы ничего не терло и не давило. А я, как никто, понимаю в этих штуках, то мне это было близко. Я понимала, что мы несем в этот мир и с легкостью пошла и сделала,
‒ заявила звезда.

Рэперша Alyona Alyona для рекламы белья / социальная сеть Instagram

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Исполнительница также добавила, что после вылета из шоу «Танці з зірками», она вплотную занялась своим здоровьем и телом. Девушка вернулась к интенсивным занятиям спортом, сбалансированному питанию, а позже планирует продолжить развивать танцевальные навыки, чтобы зажигать на концертах.

Напомним,

 

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