Седьмая по счету: Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце

Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру имплантировали новый аортальный клапан.

Звезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер родился с врожденным пороком сердца. За свою жизнь ему довелось перенести 7 операций на сердце. В этот раз клапан аорты будет поддерживать кровоток в правильном направлении через сердце.

О своем самочувствии после хирургического вмешательства «железный Арни» рассказал в Twiitter:

Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими удивительными статуями. Спасибо каждому доктору и медсестре в моей команде!

Арнольд Шварценеггер после операции на сердце / социальная сеть Instagram

Такие слова экс-губернатор Калифорнии подкрепил соответствующими снимками. На первом она лежит в больничной палате, показывая, что чувствует себя отлично. А на других фото актер уже прогуливается в Кливленде, штат Огайо, позируя на фоне местных достопримечательностей.

К слову, после предыдущей операции в 2018 году Шварценеггеру заменили легочный клапан, который служил ему с 1997 года. В свои 73 года актер остается весьма подвижным, он занимается силовыми тренировками, велопрогулками, а также лыжным спортом.

Напомним,

Арнольд Шварценеггер после операции на сердце / социальная сеть Instagram

Арнольд Шварценеггер после операции на сердце / социальная сеть Instagram