Седьмая по счету: Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце
Голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру имплантировали новый аортальный клапан.
О своем самочувствии после хирургического вмешательства «железный Арни» рассказал в Twiitter:
Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь вашими удивительными статуями. Спасибо каждому доктору и медсестре в моей команде!
Такие слова экс-губернатор Калифорнии подкрепил соответствующими снимками. На первом она лежит в больничной палате, показывая, что чувствует себя отлично. А на других фото актер уже прогуливается в Кливленде, штат Огайо, позируя на фоне местных достопримечательностей.
Напомним,
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