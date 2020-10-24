Алла Мазур осуществила мечту сына ‒ фото

Телеведущая Алла Мазур показала, как необычно отдохнула с 12-летним сыном Артемом в Киеве.

Знаменитость устроила мальчику настоящий экстремальный выходной. А именно, отправилась с ним в небо на вертолете. Красочные снимки появились в микроблоге журналистки.

Женщина призналась, что не так часто удается ей проводить выходные наедине с сыном, однако решила порадовать его таким отдыхом, тем более что коллеги презентовали ей необычный подарок.

Вранці ‒ майже пілот, увечері ‒ драйвер. Цей день своїх швидкісних канікул, думаю, Тьомка запам'ятає надовго. Вранці ми освоювали подарунок мамі від колег: політ над Києвом на вертольоті. Місце поряд з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг прийти до тями від захвату. А ледь-ледь охоловши від вражень ‒ перемістились на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді,

‒ делится Мазур с подписчиками.

Телеведущая Алла Мазур с сыном Артемом / социальная сеть Instagram

По словам звезды ТСН, столько экстрима в один день она не планировала, но на работе каникулы никто не объявлял, поэтому все развлечения пришлось вместить в один день.

Заснути після цього драйву було непросто. Розслабило тільки традиційне вечірнє читання. Зате маю що відповідати на закид, який часто чую не тільки я: «… ми ж так мало часу проводимо разом...», «Може, й не стільки, скільки хочеться ‒ зате як якісно!». І як доказ ‒ бережу ці фотки: гортайте карусель,

‒ добавила Алла.

Напомним,

Сын Аллы Мазур Артем / социальная сеть Instagram

Телеведущая Алла Мазур / социальная сеть Instagram