Алла Мазур осуществила мечту сына ‒ фото
Телеведущая Алла Мазур показала, как необычно отдохнула с 12-летним сыном Артемом в Киеве.
Женщина призналась, что не так часто удается ей проводить выходные наедине с сыном, однако решила порадовать его таким отдыхом, тем более что коллеги презентовали ей необычный подарок.
Вранці ‒ майже пілот, увечері ‒ драйвер. Цей день своїх швидкісних канікул, думаю, Тьомка запам'ятає надовго. Вранці ми освоювали подарунок мамі від колег: політ над Києвом на вертольоті. Місце поряд з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг прийти до тями від захвату. А ледь-ледь охоловши від вражень ‒ перемістились на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді,‒ делится Мазур с подписчиками.
Заснути після цього драйву було непросто. Розслабило тільки традиційне вечірнє читання. Зате маю що відповідати на закид, який часто чую не тільки я: «… ми ж так мало часу проводимо разом...», «Може, й не стільки, скільки хочеться ‒ зате як якісно!». І як доказ ‒ бережу ці фотки: гортайте карусель,‒ добавила Алла.
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