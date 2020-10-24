Алла Мазур осуществила мечту сына ‒ фото

24 октября 2020 15:00 Катерина Даниленко
Алла Мазур осуществила мечту сына ‒ фото
Телеведущая Алла Мазур
социальная сеть Instagram

Телеведущая Алла Мазур показала, как необычно отдохнула с 12-летним сыном Артемом в Киеве.

Читайте такжеЗвезда Гарри Поттера в третий раз стала мамой: первое фото с малышом
Знаменитость устроила мальчику настоящий экстремальный выходной.  А именно, отправилась с ним в небо на вертолете. Красочные снимки появились в микроблоге журналистки.

Женщина призналась, что не так часто удается ей проводить выходные наедине с сыном, однако решила порадовать его таким отдыхом, тем более что коллеги презентовали ей необычный подарок.

Вранці ‒ майже пілот, увечері ‒ драйвер. Цей день своїх швидкісних канікул, думаю, Тьомка запам'ятає надовго. Вранці ми освоювали подарунок мамі від колег: політ над Києвом на вертольоті. Місце поряд з пілотом, ясно, окупував син. І ще довго не міг прийти до тями від захвату. А ледь-ледь охоловши від вражень ‒ перемістились на картодром: де Артем вже відчуває себе як риба у воді,
‒ делится Мазур с подписчиками.

Телеведущая Алла Мазур с сыном Артемом / социальная сеть Instagram

Читайте такжеБруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу
По словам звезды ТСН, столько экстрима в один день она не планировала, но на работе каникулы никто не объявлял, поэтому все развлечения пришлось вместить в один день.

Заснути після цього драйву було непросто. Розслабило тільки традиційне вечірнє читання. Зате маю що відповідати на закид, який часто чую не тільки я: «… ми ж так мало часу проводимо разом...», «Може, й не стільки, скільки хочеться ‒ зате як якісно!». І як доказ ‒ бережу ці фотки: гортайте карусель,
‒ добавила Алла.

Напомним,

Сын Аллы Мазур Артем / социальная сеть Instagram

Телеведущая Алла Мазур / социальная сеть Instagram

Телеведущая Алла Мазур с сыном Артемом / социальная сеть Instagram
 

 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Алла Мазур социальные сети фото новости

Материалы по теме

Сказка уже не та: В новом фильме Disney роль Золушки исполнит темнокожий американский актер
Новости

Сказка уже не та: В новом фильме Disney роль Золушки исполнит темнокожий американский актер
Стильный лук в купальнике: Катя Осадчая мечтает о море
Новости

Стильный лук в купальнике: Катя Осадчая мечтает о море
Братья по крови 2: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 19.10.2020)
Сериалы

Братья по крови 2: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 19.10.2020)
Слепая-2: смотреть онлайн 27 серию (эфир от 23.10.2020)
Сериалы

Слепая-2: смотреть онлайн 27 серию (эфир от 23.10.2020)

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)

Холостячка: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK