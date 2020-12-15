Старшая дочь Оли Поляковой удивила исполнением рок-песни
15 декабря 2020 13:50
Юлия Крутиева
Дочь Оли Поляковой Маша
instagram.com/mashapolyakova
В семье Оли Поляковой растет будущая артистка.
Старшая дочь Оли Поляковой
Маша уже несколько лет занимается вокалом. Девочка ходит к репетиторам, а также учится играть на музыкальных инструментах.
Как и звездная мама Маша активно ведет страницы в социальных сетях, где регулярно демонстрирует подписчикам, каких успехов она добилась.
Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova
Вот и в этот раз Маша опубликовала видео со студии, с помощью которого удивила публику репетицией рок-песни, а ее друг аккомпанирует ей на гитаре.
Маленький спойлер, - заинтриговала подписью к видео Маша.
Но вот реакция фолловеров Маши выдалась довольно неоднозначной. Многие не могли понять, что именно поет наследница Поляковой. Они не могли разобрать слова и нормально услышать девушку.
Напомним,