Старшая дочь Оли Поляковой удивила исполнением рок-песни

15 декабря 2020 13:50 Юлия Крутиева
Старшая дочь Оли Поляковой удивила исполнением рок-песни
Дочь Оли Поляковой Маша
instagram.com/mashapolyakova

В семье Оли Поляковой растет будущая артистка.

Читайте такжеСупер Топ-модель по-украински: известны имена финалисток реалити
Старшая дочь Оли Поляковой Маша уже несколько лет занимается вокалом. Девочка ходит к репетиторам, а также учится играть на музыкальных инструментах.

Как и звездная мама Маша активно ведет страницы в социальных сетях, где регулярно демонстрирует подписчикам, каких успехов она добилась.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Вот и в этот раз Маша опубликовала видео со студии, с помощью которого удивила публику репетицией рок-песни, а ее друг аккомпанирует ей на гитаре.

Маленький спойлер, - заинтриговала подписью к видео Маша.

Читайте такжеПервые ласточки. Zависимые: актер сериала ударил каскадера во время съемок
Но вот реакция фолловеров Маши выдалась довольно неоднозначной. Многие не могли понять, что именно поет наследница Поляковой. Они не могли разобрать слова и нормально услышать девушку.

Напомним,  

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Оля Полякова социальные сети новости Маша Полякова

Материалы по теме

Дакота Джонсон и Крис Мартин тайно обручились?
Новости

Дакота Джонсон и Крис Мартин тайно обручились?
Кохання на виживання-4: участницу реалити лечили органами мертвых животных
Анонсы на ТВ

Кохання на виживання-4: участницу реалити лечили органами мертвых животных
Таємниці ДНК 2 сезон: продолжение масштабного расследования и драматический финал ток-шоу
Анонсы на ТВ

Таємниці ДНК 2 сезон: продолжение масштабного расследования и драматический финал ток-шоу
Гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Гороскоп на 16 декабря 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 11.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)

Холостячка: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 18.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 14.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK