Старшая дочь Оли Поляковой удивила исполнением рок-песни

В семье Оли Поляковой растет будущая артистка.

Старшая дочь Оли Поляковой Маша уже несколько лет занимается вокалом. Девочка ходит к репетиторам, а также учится играть на музыкальных инструментах.

Как и звездная мама Маша активно ведет страницы в социальных сетях, где регулярно демонстрирует подписчикам, каких успехов она добилась.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Вот и в этот раз Маша опубликовала видео со студии, с помощью которого удивила публику репетицией рок-песни, а ее друг аккомпанирует ей на гитаре.

Маленький спойлер, - заинтриговала подписью к видео Маша.

Но вот реакция фолловеров Маши выдалась довольно неоднозначной. Многие не могли понять, что именно поет наследница Поляковой. Они не могли разобрать слова и нормально услышать девушку.

Напомним,