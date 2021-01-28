Алмазная корона: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины

28 января 2021 15:30 Юлия Крутиева
Алмазная корона: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины
Алмазная корона: на канале Украина состоится премьера 4-серийной картины
пресс-служба

В воскресенье, 31 января, в 16:50 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Алмазная корона».

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Главная героиня новой истории – молодая талантливая художница Маша, которая, пытаясь помочь своей подруге, сама попадает в неприятности.

Маша получает от своей подруги Жанны заманчивое предложение – поработать дизайнером в фирме, которая изготавливает на заказ эксклюзивные украшения. Жанна – владелица этой фирмы, а ее муж Виталий работает там же в качестве ювелира. Маша с удовольствием соглашается, однако вскоре после ее трудоустройства Виталий сбегает вместе со своей любовницей, прихватив все деньги фирмы, включая предоплату от клиентов, чьи заказы еще не выполнены.

Девушка не может бросить подругу в беде, всеми силами старается ей помочь. Но кто поможет самой Маше?

Алмазная корона - новый сериал на канале Украина / пресс-служба

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В новом фильме зрители увидят немало полюбившихся артистов, среди которых актеры сериала «Мавки» Алина Ланина и Елена Светлицкая, а также звезда картины «Тень звезды» Кирилл Кузнецов.

В этом проекте я играю непривычного для себя героя. Он простой, скромный малый, и даже в некоторой степени застенчив. Но тем интереснее было работать, искать характерные черты, открывать что-то новое. Надеюсь порадовать зрителей в этом амплуа, – говорит Кирилл Кузнецов.

В фильме также снялись Сергей Кучера, Евгения Осипова, Александр Феклистов, Ирина Новак, Дмитрий Гаврилов и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Юрий Осипов. Оператор-постановщик – Артем Козырев. Продюсер – Валентин Опалев. Производством фильма занималась кинокомпания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Алмазная корона» в воскресенье, 31 января, в 16:50 на канале «Украина».

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