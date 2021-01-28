В субботу, 30 января, в 21:00 канал «Украина» покажет второй выпуск грандиозного шоу «МАСКА», в котором выступят 8 новых невероятных героев, среди которых роскошная Бабка.

В новом эпизоде самого загадочного и зрелищного шоу «МАСКА» зрители познакомятся со второй восьмеркой талантливых участников и попытаются разгадать, кто же скрывается под невероятными костюмами.

Создательница образов, художница по костюмам Леся Патока признается – каждый герой шоу имеет свою историю и несет особые смыслы. Так, роскошная Бабка стала настоящей иконой стиля.

Наша Бабка – очень стильная и сексуальная, именно этого я и хотела добиться! Ее бандаж, кожу рептилии и все материалы мы заказывали за рубежом. А дальше была магия – шлем мы отливали самостоятельно, собственноручно выкладывали каждый камешек. Также у нее необычайные ногти, которые в длину достигают 30 см! И это не последняя интересная цифра – если мерить костюм от платформы по усики, рост нашей героини достигает 2,1 метров, – поделилась художница по костюмам шоу «МАСКА» Леся Патока.

МАСКА: в шоу появится настоящая икона стиля – эффектная Бабка / пресс-служба канала Украина

История создания костюма и стала первым ключиком к разгадке маски. Да и сама Бабка не против рассказать о себе.

Я, Бабка, не советую конкурентам недооценивать меня или насмехаться. Хотя я и насекомое, но в то же время – хищник! А, учитывая мой нестандартный размер, легко могу съесть любого на обед, однако это только когда голодная, а так я не кровожадная, а даже игривая. Бабки от природы непоседливые и не останавливаются на одном месте. Вот я, например, с детства не могу выбрать одно дело для себя. А ещё мне хорошо известна команда «мотор», от которой у меня возникают приятные и волнующие воспоминания – магия съемочной площадки и совсем другое имя, которым меня называли, – интригует Бабка.

На сцене масштабного шоу «МАСКА» Бабка исполнит мега-хит «I wanna be loved by you» легендарной Мэрилин Монро, а звездные детективы попытаются раскрыть загадочную личность стильной участницы. Также во втором выпуске проекта зрители увидят впечатляющие выступления веселого Буряка, игривой Крапанки, мужественного Носорога, магического Мольфара, невероятно милого Циклопа, роскошной Павы и величественного Льва.

Напомним,