Хрустальные вершины: канал Украина готовит новую 8-серийную мелодраму с элементами детектива
Недавно в Киеве начались съемки 8-серийной мелодрамы с элементами детектива «Хрустальные вершины». Сериал по заказу телеканала «Украина» снимает продакшн IVORY films.
Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но строгий отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что ее будущее безоблачно. У нее отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.
Это мелодрама о человеческих взаимоотношениях, – говорит режиссер и автор сценария Алена Райнер. – Но еще в этом фильме есть элементы и триллера, и детектива, и остросюжетного кино. И все эти жанры объединены человеческой историей, историей роста личности героев, развития, взросления. Все эти трансформации происходят с ними, лишь когда они оказываются вдали от привычных условий. Именно поэтому действие сериала развивается в двух основных локациях. С одной стороны, это большой город, который диктует свои правила. Здесь люди больше зациклены на себе, не обращают внимания на то, что творится с теми, кто рядом, сосредоточены на зарабатывании денег, карьере. А с другой – экстремальные условия вдали от цивилизации, в горах, куда мы специально забрасываем героев. И именно здесь с ними происходят изменения – в очень сложных для жизни обстоятельствах они должны избавиться от подросткового эгоцентризма, зацикленности на ложных идеалах, призрачных вершинах, к которым они стремятся.
Режиссер-постановщик – Алена Райнер. Оператор постановщик – Артем Васильев. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Съемки фильма пройдут в Киеве, Киевской области и в Карпатах.
Напомним,