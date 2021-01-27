Хрустальные вершины: канал Украина готовит новую 8-серийную мелодраму с элементами детектива

27 января 2021 15:43 Юлия Крутиева
Хрустальные вершины: канал Украина готовит новую 8-серийную мелодраму с элементами детектива
Хрустальные вершины: новый сериал на канале Украина
пресс-служба

Недавно в Киеве начались съемки 8-серийной мелодрамы с элементами детектива «Хрустальные вершины». Сериал по заказу телеканала «Украина» снимает продакшн IVORY films.

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Сюжет мелодрамы «Хрустальные вершины»: после смерти отца Влад Рудич хочет уехать в город из небольшого села в горах, чтобы поступить в экономический ВУЗ, но старший брат Степан категорически против этого. Ночью в доме случается пожар, где погибает Степан. Из-за ссоры, которая случилась накануне у Влада со Степаном, именно его односельчане подозревают в поджоге и убийстве. Но из-за отсутствия улик дело закрывают.

Хрустальные вершины: новый сериал на канале Украина / пресс-служба

Лиза Каменева мечтает поступить в художественное училище и заниматься тем, что любит больше всего, – рисовать. Но строгий отец видит ее будущее только как продолжательницы семейного дела. Однажды Лиза убегает из дома и, спасаясь от хулиганов, знакомится с Владом, который защищает девушку. Впоследствии Лиза выходит за него замуж. Кажется, что ее будущее безоблачно. У нее отличное образование, прекрасный дом, умный и трудолюбивый муж. Но Лизе и Владу предстоит пережить очень нелегкие испытания.

Это мелодрама о человеческих взаимоотношениях, – говорит режиссер и автор сценария Алена Райнер. – Но еще в этом фильме есть элементы и триллера, и детектива, и остросюжетного кино. И все эти жанры объединены человеческой историей, историей роста личности героев, развития, взросления. Все эти трансформации происходят с ними, лишь когда они оказываются вдали от привычных условий. Именно поэтому действие сериала развивается в двух основных локациях. С одной стороны, это большой город, который диктует свои правила. Здесь люди больше зациклены на себе, не обращают внимания на то, что творится с теми, кто рядом, сосредоточены на зарабатывании денег, карьере. А с другой – экстремальные условия вдали от цивилизации, в горах, куда мы специально забрасываем героев. И именно здесь с ними происходят изменения – в очень сложных для жизни обстоятельствах они должны избавиться от подросткового эгоцентризма, зацикленности на ложных идеалах, призрачных вершинах, к которым они стремятся.

Хрустальные вершины: новый сериал на канале Украина / пресс-служба

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В фильме снимаются Валерия Мельник, Гавриил Федотов, Александр Никитин, Глеб Михайличенко, Слава Красовская, Виктор Жданов, Нина Набока, Виталий Салий, Андрей Саминин, Инна Капинос, Игорь Денисов.

Режиссер-постановщик – Алена Райнер. Оператор постановщик – Артем Васильев. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Съемки фильма пройдут в Киеве, Киевской области и в Карпатах.

Напомним,

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