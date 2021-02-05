Говорит Украина: ток-шоу разберется, причастна ли мать к смерти новорожденной дочери
20-летняя Алина, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка. Малыш просто выпал из нее в мусорное ведро. Подробности - в ток-шоу Говорит Украина от 08.02.2021.
Алина уверяет, что ждала ребенка. С подругой ходила к врачу, который сказал, что у нее должна была родиться девочка. Но однажды ночью, когда пошла в туалет, поняла, что младенец просто из нее выпал мертвым. Отец новорожденного ребенка отказался от него еще во время беременности Алины. Ее подруга утверждает, что ребенок был желанным и его ждала семья Алины.
Я обратилась в ток-шоу, ведь убеждена, что подруга не виновна в смерти ребенка, но ей грозит опасность от односельчан. Мне первой позвонили соседи и сказали о том, что случилось. Позже Алина рассказала, что ребенок родился мертвым, - делится подруга Алины.
Акушер-гинеколог, психолог и другие эксперты решили разобраться в деле и лично услышать от Алины историю трагической ночи.
Рождение ребенка - ответственность не только беременной, но и всей семьи! Если женщина ожидает ребенка, то любая критическая или не привычная ситуация требует немедленной реакции - звать на помощь и привлекать медиков, - уверен ведущий ток-шоу Алексей Суханов.
Что написано в свидетельстве о смерти ребенка и что покажет тест на полиграфе, который прошла Алина, станет известно в студии «Говорить Україна».
Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!