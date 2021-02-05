Говорит Украина: ток-шоу разберется, причастна ли мать к смерти новорожденной дочери

Ток-шоу Говорит Украина разберется, причастна ли мать к смерти новорожденной дочери

20-летняя Алина, будучи на восьмом месяце беременности, потеряла ребенка. Малыш просто выпал из нее в мусорное ведро. Подробности - в ток-шоу Говорит Украина от 08.02.2021.

В эксклюзивном выпуске ток-шоу «Говорить Україна» , который зрители увидят на канале «Украина» с ведущим Алексеем Сухановым в понедельник, 8 февраля в 20:10, откроются подробности скандала, который произошел в Полтавской области. 20-летняя Алина на восьмом месяце беременности пошла в два часа ночи в туалет и дальше, по ее словам, ребенок просто выпал из нее в мусорное ведро. Растерянная роженица не знала, что делать. По словам Алины, ребенок уже родился мертвым. Ее родители в это время спали в соседней комнате и ничего не слышали, только утром вызвали скорую и девушке оказали медицинскую помощь. Как младенец оказался в ведре? Родился ли живым? Кто может быть причастным к трагедии – об этом первыми узнали журналисты ток-шоу «Говорить Украина».

Алина уверяет, что ждала ребенка. С подругой ходила к врачу, который сказал, что у нее должна была родиться девочка. Но однажды ночью, когда пошла в туалет, поняла, что младенец просто из нее выпал мертвым. Отец новорожденного ребенка отказался от него еще во время беременности Алины. Ее подруга утверждает, что ребенок был желанным и его ждала семья Алины.

Я обратилась в ток-шоу, ведь убеждена, что подруга не виновна в смерти ребенка, но ей грозит опасность от односельчан. Мне первой позвонили соседи и сказали о том, что случилось. Позже Алина рассказала, что ребенок родился мертвым, - делится подруга Алины.

Теперь в селе, где живет роженица, соседи настроены на самосуд, ведь убеждены, что именно Алина убила ребенка. Поэтому женщине угрожают расправой.

Акушер-гинеколог, психолог и другие эксперты решили разобраться в деле и лично услышать от Алины историю трагической ночи.

Рождение ребенка - ответственность не только беременной, но и всей семьи! Если женщина ожидает ребенка, то любая критическая или не привычная ситуация требует немедленной реакции - звать на помощь и привлекать медиков, - уверен ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Что написано в свидетельстве о смерти ребенка и что покажет тест на полиграфе, который прошла Алина, станет известно в студии «Говорить Україна».

Смотрите ток-шоу «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым на канале «Украина» по будням в 20:10!