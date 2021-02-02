Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)

2 февраля 2021 18:35 Александр Кива
Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)
Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)
пресс-служба

2 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны?

Читайте такжеГоворит Украина: Интимные преступления бабы Гали (эфир от 11.11.2019)
Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина:  

Год назад Анна услышала крик на улице - беременна односельчанка Людмила истекала кровью и просила о помощи! Женщина вместе с другими соседками побежала на помощь и была потрясена увиденным в доме!

Когда соседки срочно собирали беременную женщину в больницу, оказалось, что у нее нет даже нижнего белья! На Людмилу одели трусы мужа!

Теперь все село умоляет спасти младенца - ведь дома его якобы кормят вишневым пивом!

Кто якобы похищал ребенка? Какое кровавое преступление совершила мать девочки? За кого себя выдает отец ребенка и зачем ему пулеметы и топоры?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.

Все выпуски ток-шоу Говорит Украина смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Облако тегов

Говорит Украина видео телешоу смотреть онлайн

Материалы по теме

Выходите без звонка-4: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 02.02.2021)
Стосується кожного: Сомнения бывшего (эфир от 02.02.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Сомнения бывшего (эфир от 02.02.2021)
Леся Никитюк в бикини показала фигуру, как у Ким Кардашьян: фото развеселило Сеть
Новости

Леся Никитюк в бикини показала фигуру, как у Ким Кардашьян: фото развеселило Сеть
Ирина Сопонару: "Женский Квартал" – крутой коллектив, и мне повезло быть его частью
Теленеделя

Ирина Сопонару: "Женский Квартал" – крутой коллектив, и мне повезло быть его частью

Популярное на сайте

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Популярное видео

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

МАСКА: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)

Голос країни-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 31.01.2021)
Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

Звана вечеря: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)
Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)

Алмазная корона: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.01.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK