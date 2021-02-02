Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)

Говорит Украина: Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны? (эфир от 02.02.2021)

2 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA вышел новый выпуск ток-шоу Говорит Украина, тема которого — Папино белье для мамы, вишневое пиво для Ульяны?

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Говорит Украина

Год назад Анна услышала крик на улице - беременна односельчанка Людмила истекала кровью и просила о помощи! Женщина вместе с другими соседками побежала на помощь и была потрясена увиденным в доме!

Когда соседки срочно собирали беременную женщину в больницу, оказалось, что у нее нет даже нижнего белья! На Людмилу одели трусы мужа!

Теперь все село умоляет спасти младенца - ведь дома его якобы кормят вишневым пивом!

Кто якобы похищал ребенка? Какое кровавое преступление совершила мать девочки? За кого себя выдает отец ребенка и зачем ему пулеметы и топоры?

Новый выпуск ток-шоу Говорит Украина смотрите в 20:00 на канале Украина и скоро онлайн на нашем сайте tv.ua.

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