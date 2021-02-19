Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)

19 февраля 2021 10:15 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.02.2021)
пресс-служба

21 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: Журналисты остросоциального проекта проведут целое расследование, чтобы найти родных маму и папу 22-летней Александры и ее братика Марка. В своей приемной семье над ними сильно издеваются: оставляют одних без еды и избивают. Герои хотят найти биологических родителей и задать лишь один вопрос — почему они их бросили.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 21.02.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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