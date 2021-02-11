Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

14 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : Журналисты остросоциального проекта проведут целое расследование, чтобы найти родных маму и папу 22-летней Александры и ее братика Марка. В своей приемной семье над ними сильно издеваются: оставляют одних без еды и избивают. Герои хотят найти биологических родителей и спросить лишь один вопрос – почему они их бросили.

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 14.02.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.