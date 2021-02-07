Детектор лжи-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.02.2021)
8 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Детектор лжи-11.
Наталье стыдно, что она сильнее своих мужчин
В студии героиня рассказала, что все ее партнеры были слабее ее. Именно поэтому ей приходилось брать на себя ответственность за семью, обеспечивать финансово и решать все проблемы. Наталья много работала, в то время как ее мужчины оставались дома сидеть с детьми. Из-за отсутствия поддержки в жизни у женщины начали опускаться руки и стали возникать мысли о самоубийстве. Несколько раз она даже пробовала отправить себя на тот свет, но рядом оказывались нужные люди, которые помогали вернуться к жизни. Как друзья Натальи отреагируют на такое признание? Смотрите во 2 выпуске Детектор лжи 11 сезон онлайн.
Хотите узнать, какие на самом деле отношения у Натальи с бывшим мужем Сергеем? Ответ смотрите онлайн в проекте Детектор лжи сезон 11 выпуск 2 от 08.02.2021.
2 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 08.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.