Детектор лжи-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 08.02.2021)

8 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск шоу Детектор лжи-11.

Смотрите во 2 выпуске проекта Детектор лжи-11 : Может ли быть дружба между бывшими мужем и женой? Выяснить это решила 35-летняя Наталья Павлуш. Женщина работает в сфере ритуальных услуг и воспитывает двоих детей. После развода с первым мужем Сергеем Наталья вышла замуж за Константина. Однако героиня до сих пор поддерживает слишком теплые отношения с бывшим, и это не очень нравится новой жене Сергея. Именно поэтому Наталья Павлуш решилась сесть в кресло правды, чтобы доказать, что между ней и бывшим мужем только дружба. Удастся ли ей быть откровенной до конца и честно ответить на все вопросы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи 2021.

Наталье стыдно, что она сильнее своих мужчин

В студии героиня рассказала, что все ее партнеры были слабее ее. Именно поэтому ей приходилось брать на себя ответственность за семью, обеспечивать финансово и решать все проблемы. Наталья много работала, в то время как ее мужчины оставались дома сидеть с детьми. Из-за отсутствия поддержки в жизни у женщины начали опускаться руки и стали возникать мысли о самоубийстве. Несколько раз она даже пробовала отправить себя на тот свет, но рядом оказывались нужные люди, которые помогали вернуться к жизни. Как друзья Натальи отреагируют на такое признание? Смотрите во 2 выпуске Детектор лжи 11 сезон онлайн.

Хотите узнать, какие на самом деле отношения у Натальи с бывшим мужем Сергеем? Ответ смотрите онлайн в проекте Детектор лжи сезон 11 выпуск 2 от 08.02.2021.

2 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 08.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.