Детектор лжи-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.02.2021)

11 февраля 2021 20:55 Юлия Крутиева
Детектор лжи-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.02.2021)
Детектор лжи-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 15.02.2021)
пресс-служба

15 февраля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск шоу Детектор лжи-11.

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Смотрите в 3 выпуске проекта Детектор лжи-11: В проект обратится Ольга —  девушка более десяти лет была любовницей у женатых мужчин. Все это время они ее обеспечивали всем необходимым. Сейчас же Ольге приходится зарабатывать самостоятельно, и она погрязла в долгах. Девушке на телефон начали поступать угрозы ее жизни и жизни дочери. Но ее родные в это не верят. Ольга пройдет проверку полиграфом, чтобы донести родным правду о прошлом.

3 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 15.02.2021 в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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