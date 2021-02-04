Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

7 февраля на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех : На страже справедливости в новом сезоне остросоциального проекта стоит его новый ведущий – практикующий адвокат и психолог Сергей Костыра. Команда проекта попытается распутать семейный конфликт, который длился не один год: 14-летняя Диана стала жертвой изнасилования. Больше года мама девочки не может засадить зятя за решетку из-за своей старшей дочери... Удастся ли восстановить справедливость в студии проекта?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 07.02.2021 в 20:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.