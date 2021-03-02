Настя Каменских заговорила о пополнении в семье

2 марта 2021 13:20 Юлия Крутиева
Настя Каменских заговорила о пополнении в семье
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских приоткрыла занавес личной жизни.

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В конце мая 2019 года Настя Каменских удивила публику. Спустя 10 лет работы в легендарном дуете «Потап и Настя», певица вышла замуж за Алексея Потапенко.

После этого многие журналисты не упускают любого подходящего момента, чтобы  узнать у Насти как можно больше деталей ее семейной жизни. Одним из самых часто задаваемых вопросов является тема детей.

На днях Каменских дала интервью украинскому блогеру Олегу Машуковскому, в котором рассказала о своих мечтах. Оказалось, что звезда больше всего стремится стать мамой. 

Если честно, я мечтаю о ребенке, - говорит звезда. - Для меня неважно, кто это будет: мальчик или девочка. Главное, что это наш малыш.

Настя Каменских с Потапом / instagram.com/kamenskux
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Также в интервью Настя сообщила, что ей никогда не было стыдно за свои поступки, а основное ее желанием в творчестве – заполучить статуэтку Грэмми.

Напомним, 

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