Настя Каменских заговорила о пополнении в семье
Певица Настя Каменских приоткрыла занавес личной жизни.
После этого многие журналисты не упускают любого подходящего момента, чтобы узнать у Насти как можно больше деталей ее семейной жизни. Одним из самых часто задаваемых вопросов является тема детей.
На днях Каменских дала интервью украинскому блогеру Олегу Машуковскому, в котором рассказала о своих мечтах. Оказалось, что звезда больше всего стремится стать мамой.
Если честно, я мечтаю о ребенке, - говорит звезда. - Для меня неважно, кто это будет: мальчик или девочка. Главное, что это наш малыш.
Напомним,