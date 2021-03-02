МАСКА: участник нахамил известным мужчинам и спровоцировал ссору между детективами шоу

2 марта 2021 10:50 Юлия Крутиева
МАСКА: участник нахамил известным мужчинам и спровоцировал ссору между детективами шоу
МАСКА: звездный детектив Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

В самом загадочном шоу «МАСКА» продолжают бушевать страсти. Во время шестого выпуска брутальный ловелас Носорог едва не покинул шоу из-за шквала эмоций.

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В эфире гипершоу «МАСКА», которое выходит каждую субботу в 21:00 на телеканале «Украина», участник встал на защиту Оли Поляковой и NK | Насти Каменских и нахамил известным мужчинам.

В последнем эфире гипершоу «МАСКА» крепкий ловелас Носорог исполнил песню «Вище неба» популярной украинской группы «Океан Эльзы». Выступление участника настолько поразило звездных детективов, что Оля Полякова и NK | Настя Каменских покинули свои кресла и умостились прямо на столе – поближе к участнику.

Ты мой любимец на этом шоу! Это правда, и я не скрываю этого! – призналась Оля Полякова.

Такое признание Королевы ночи расстроило мужскую часть детективов шоу. Поэтому DZIDZIO выкрикнул:

При нас, красивих чоловіках, таке говорить! А нам не цікаво! Сидять, балдіють баби! Може, вам окремо стіл зробити – перепиляти?

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На что певица отреагировала мгновенно, попросив отсадить Андрея Данилко, DZIDZIO и Олега Винника подальше от них.

Может, давай я их успокою? – обратился Носорог к Оле Поляковой в шоу «МАСКА». – Уважаемые мужчины, имейте уважение к очаровательным женщинам!

Однако в конце выпуска, когда Носорог оказался в номинации на вылет, DZIDZIO отомстил ему, агитируя зрителей снять маску с участника.

Хочу, щоб розсекретили Носорога, адже він хамив мені! Так, я зняв би з нього маску тільки для того, щоб подивитись, хто цей улюбленець дівчат, – отметил звездный детектив.

А вот сама Полякова заступилась за своего любимца: «Он защищал мою честь!» – отметила звезда. Кто скрывается под маской Носорога – зрители узнают совсем скоро в новых выпусках грандиозного шоу «МАСКА».

Смотрите самое звездное и загадочное на украинском телевидении шоу «МАСКА» каждую субботу в 21:00 на канале «Украина».

Напомним,

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