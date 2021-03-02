У кого більше?: ведущая тревел-шоу работала тамадой на индийской свадьбе

Ведущая «У кого больше?» (Новый канал) Алина Мисечко стала «изюминкой» традиционного гуляния в Джайпуре.

По правилам хардкор-реалити «У кого больше?» ведущие устраиваются на разные работы в экзотической стране, чтобы заработать больше денег. Обычно это что-то такое, что требует силы, выносливости и твердого характера.

Но иногда героям проекта везет, ведь им удается найти работу, которая не просто хорошо оплачивается, но и приносит удовольствие. Во время путешествия в Индию Алина Мисечко, работая, даже осуществила свою мечту.

Я всегда мечтала побывать на индийской свадьбе. Знаете, как показывают в фильмах – все ярко, весело, шумно. Во время съемок в Джайпуре это удалось воплотить в жизнь. Я не просто развлеклась на таком традиционном праздновании, но и потрудилась там, – рассказывает ведущая. – Устраиваясь на работу, вообще не понимала, что буду делать. Руководило мной только желание посетить настоящую индийскую свадьбу. Как положено, купила праздничное сари. Потратила на него, кстати, все свои деньги. Шла «ва-банк», как говорится.

У кого більше?: ведущая шоу работала тамадой на индийской свадьбе / пресс-служба Нового канала

Устроиться на работу Алине было совсем не сложно. Услышав, что она – европейка, организатор свадьбы без раздумий взял ее. Заверил, что в Индии такие гости – «украшение свадьбы».

Сказали, что я буду развлекать гостей, – рассказывает Мисечко. – На праздновании меня встретили, как почетного гостя. Сразу несколько женщин помогали «наводить марафет». И выглядела я роскошно. Когда такая красивая и нарядная вышла к людям, то внимание совершенно всех приглашенных было приковано ко мне. Индусы хотели сфотографироваться, поговорить, потанцевать. Короче говоря, я выполняла роль тамады, ведь действительно «заводила» публику. А еще проводила основные свадебные обряды для молодых. Например, ставила им красные точки «бинди» на лбу и осыпала пару лепестками цветов. А еще угощала «из рук» сыром семью жениха. Поскольку я была представительницей стороны невесты, то это тоже какой-то особый ритуал.

Работа у Алины была, конечно, яркая и экзотическая. Но кто сказал, что она не имеет минусов?

Признаюсь, что я в жизни столько не фотографировалась, сколько на той свадьбе. За день мы сделали более тысячи снимков. Уже щеки сводило от улыбки, – делится ведущая. – И еще чрезмерное внимание. Я нормально к нему отношусь, потому что это моя профессия. Но на индийской свадьбе это было настоящим испытанием. Хотелось сесть в какой-то уголок, расслабиться, и чтобы никто меня не видел. А еще я очень мало заработала. Сама зарплата была хорошая, но учитывая расходы на сари для празднования, вышла почти в ноль. Рада, что моя мечта сбылась! Столько эмоций, что не передать словами. Сумбур, шум, куча внимания очень утомили, но я была счастлива.

У кого більше?: ведущая шоу работала тамадой на индийской свадьбе / пресс-служба Нового канала

Напомним,