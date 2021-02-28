У кого більше?: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

У кого більше?: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

6 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 17 выпуск шоу У кого більше?

Смотрите в 17 выпуске шоу У кого більше? : Заработать как можно больше денег, чтобы победить своего соперника. Но для этого надо пойти на все - браться за опасную и самую отвратительную работу, ночевать в хижинах вместо комфортных отелей и даже отказывать себе в воде. Такие правила реалити «У кого больше?» от Нового канала. Кому-то они могут показаться бесчеловечными. Но все, как в реальной жизни - чтобы получить желаемое, необходимо приложить усилия. Среди мест, которые посетили ведущие - Индонезия, Вьетнам, Камбоджа, Мадагаскар, Маврикий, Танзания, Таиланд, Непал, Индия, Шри-Ланка и остров Занзибар. А продолжат свое соперничество Максим Узол и Оля Манько из Суматры.

17 выпуск проекта У кого більше? смотрите 6 марта в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу У кого більше? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.