У кого більше?: на ведущих тревел-шоу сошла "лавина"

22 февраля 2021 05:30 Юлия Крутиева
У кого більше?: на ведущих тревел-шоу сошла
Ведущие Оля Манько и Макс Узол
пресс-служба Нового канала

Макс и Оля с реалити «У кого больше?» рассказали, как экстремально отпраздновали День влюбленных в Карпатах.

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«Сначала очень страшно, а потом – очень смешно», – наверное, подобные ситуации не раз были у каждого. Тревел-блогеры и ведущие Нового канала Макс Узол и Оля Манько пережили такой момент совсем недавно, во время очередного путешествия. На супружескую пару в жизни и соперников на экране в реалити «У кого больше?» (Новый канал) сошла лавина. Представьте! Но вспоминают они это как курьез. Почему?

Мы поехали в Карпаты, чтобы отметить День святого Валентина и снять влоги «Зачекинились» для нашего YouTube-канала, – рассказывает ведущий. – Жили в очень крутых домах-шарах. Они частично прозрачные, поэтому создается сказочная атмосфера. В Украине такое экзотическое жилье есть, возможно, только в двух-трех местах, и мы решили поехать и снять его в Карпатах. Отмечу, что в период путешествия в течение нескольких дней не прекращался мощный снегопад. Густой снег шуровал и днем, и ночью, поэтому нас понемногу накрывало.

Макс Узол / пресс-служба Нового канала

В День влюбленных Макс с Олей приготовили друг другу подарочки, устроили романтический ужин и зажгли свечи.

Чтобы было еще атмосфернее, жена предложила посмотреть фильм «Эверест», – делится ведущий. – Я, конечно, удивился, потому что этот фильм о-о-очень «романтический». Но согласился, потому что что-то в этом было: в кино буря и снегопад, у нас на улице то же самое, поэтому все сложилось. Смотреть фильмы мы любим на огромном экране, поэтому и здесь включили проектор. В кульминационный момент в ленте, где на изможденных людей движется с горы сильная лавина, я понимаю, что слышу эту лавину и у нас. Представьте, шум и гам на экране и одновременно непонятный «шшшшшух» вокруг. А потом – резкая тишина. Я напрягся, Оля испугалась, мы подорвались с кровати и пошли к двери. Как ни странно, открывать их начала Оля. Осторожно, тихо, боясь, чтобы нас не привалило снегом, она выглянула на улицу. Там мы увидели, что под дверью лежит огромная куча снега. Сначала не поняли, что произошло, а потом догадались и расхохотались. Поскольку наш дом – в форме шара, то снег долго на нем лежать не будет. И вот, когда его вес стал критичным, он просто свалился с крыши вниз. Самое интересное, что так совпало: лавина сошла в фильме и, можно сказать, здесь. Теперь смеемся, что у нас был, наверное, самый лучший 5D-кинотеатр в жизни.

Оля Манько / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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