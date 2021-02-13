У кого більше?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

13 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
У кого більше?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
У кого більше?: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
пресс-служба

13 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 15 выпуск шоу У кого більше?

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Смотрите в 15 выпуске шоу У кого більше?: супружеская пара Макс Узол и Оля Манько отправится на Занзибар. Они проверят, смогут ли выжить на острове без денег и жилья. Но выживать им придется не вместе, а порознь. И тот, кто заработает больше, получит приз, а кто проиграет – будет жестоко наказан!

Макс Узол и Оля Манько в первый же день 15 выпуска шоу У кого больше? отправились устраиваться на работу. Журналисты заранее договорились с заведениями на Занзибаре о трудоустройстве: Оля будет работать официанткой в ​​популярном кафе, а Макс – пляжным охранником в пятизвездочном отеле. Но в первый же день они столкнутся с проблемами…

В 15 выпуске проекта У кого больше? 2021 Оля отправилась в известное среди инстаграм-блогеров место – ресторан The Rock. Кафе расположено на небольшой скале посреди Индийского океана и славится своим прекрасным видом на остров. Вот только попасть в это место оказалось не так-то просто: Ольге пришлось идти по воде, чтобы добраться до пункта назначения. И недовольный хозяин заведения в тревел-шоу У кого больше? 15 выпуск увидит не пунктуальную и аккуратную девушку, которой себя представила Оля Манько в переписке, а до нитки мокрую и небрежную украинку. Интересно, позволит ли владелец ведущей приступить к работе?

Максу Узолу тоже было непросто. Руководство отеля, куда он устроился охранником, было не в восторге от его внешнего вида. Администрация была убеждена, что берет на работу мужчину из племени Масаи, а не европейца. И Макс ожидал, что за охрану отдыхающих и пляжа ему будут платить больше, чем $10. Однако он нашел выход из ситуации – выполнять прихоти богатых женщин, которые отдыхают в Занзибаре. Крем на тело нанести, кокос принести и даже на ночь остаться! На что готов пойти Максим ради победы и заработка?

15 выпуск проекта У кого більше? смотрите в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу У кого більше? смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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