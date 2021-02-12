Сафари в Кении: во сколько туристам обойдется фотоохота на большую африканскую пятерку

Эксклюзив 12 февраля 2021 19:10 Юлия Крутиева
Сафари в Кении: во сколько туристам обойдется фотоохота на большую африканскую пятерку

Ведущие тревел-шоу «Орел&Решка», которое выпускает Новый канал, рассказали, что почем в столице Кении — городе Найроби.

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Посетить Кению стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть большую африканскую пятерку (слон, буйвол, лев, леопард, носорог) в естественной среде обитания. Охотиться на этих диких животных нельзя – в Кении за такое грозит смертная казнь. А вот фотоохота – только поощряется. Во сколько такая поездка обойдется туристу, рассказали ведущие тревел-шоу «Орел&Решка», которое показывает Новый канал.

Лучшее место, чтобы увидеть африканскую пятерку – заповедник Самбуру, который находится в самом центре Кении. Из Найроби туда ехать около шести часов автобусом. На частном самолете можно добраться за час, а стоить это будет пять тысяч долларов, – рассказал ведущий Антон Зайцев.

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Есть два вида сафари-туров по заповеднику Самбуру. Цена самого простого тура стартует от 130 долларов. А если вы хотите VIP-поездку, придется заплатить две тысячи долларов. За эту цену вы получите: аренду сафари-джипа, персонального гида, проживание в люксовых апартаментах посреди саванны, сафари по заповеднику Самбуру, визит в племя Самбуру и эксклюзивный ужин в саванне.

Увидеть много диких животных можно и в национальном парке Найроби, который находится прямо в городе. Добраться к нему из аэропорта на автобусе можно всего за два доллара! В обычное время вход в парк стоит 70 долларов, но в период пандемии цены упали в половину. Правда, чтобы зайти туда, нужно арендовать машину, а это – еще 70 долларов.

В парке много диких животных: антилопы, страусы, зебры… Все это Discovery разворачивается на фоне современного мегаполиса. На горизонте – панельные дома и офисные здания, – поделилась впечатлениями ведущая «Орла&Решки» на Новом канале Василиса Хвостова.

Смотрите всей семьей премьеру тревел-шоу «Орел&Решка. Новый сезон» в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале! В первом выпуске музыканты Michelle Andrade и Алексей Завгородний (Позитив) отправятся в солнечную Боливию.

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Орел и Решка домашние животные отдых путешествие животные зоопарк эксклюзив Кения

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