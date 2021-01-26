ТОП-3 удивительных мест в Украине, куда стоит поехать до конца зимы

Эксклюзив 26 января 2021 17:51 Юлия Крутиева
ТОП-3 удивительных мест в Украине, куда стоит поехать до конца зимы
ТОП-3 удивительных мест в Украине, куда стоит поехать до конца зимы
pixabay.com

Остался еще один месяц - февраль, и эта зима останется позади. Успейте окунуться в зимнюю сказку, посетив удивительные места в Украине, которые особенно прекрасны в это время года!

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Ведущие шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Евгений Славкинский и Илья Луценко собрали ТОП-3 зимние локации, которые советуют посетить каждому в феврале.

Львов

Кто-то скажет, что Львов – это банально, ведь вся Украина съезжается сюда на рождественские праздники. Но как насчет встретить День влюбленных во Львове? Подняться на городскую ратушу вместе со своей половинкой, позавтракать в одной из многочисленных кофеен города Льва и поужинать в знаменитой «Реберне»? Пусть вас не пугает морозная погода – этот город просто пропитан запахом кофе, поэтому вам всегда будет, где согреться! К тому же, это идеальное место для любого уик-энда: как романтического или семейного, так и дружеского.

Львов / пресс-служба

Тернополь

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Меняем свои установки относительно того, что на Западной Украине качественный отдых может предложить только Львов. Это не так! В качестве альтернативы, советуем посетить этой зимой Тернополь. Уютный и спокойный, а также богатый на рестораны и аутентичные точки город. За всю свою историю Тернополь входил в состав 11 стран! Это не могло не сказаться на архитектуре города: здесь вы найдете здания разных эпох и стилей. А еще в Тернополе множество уютных кофеен, ресторанов с необычным меню, и полно мест для прогулок. Чего только стоит озеро – любимое место для отдыха местных и туристов. Только представьте: вы пробуете вкуснейший банош, пьете местные наливки – и все это с шикарным видом на озеро!

Тернополь / пресс-служба

Одесса

Мы привыкли ездить в Одессу летом, или хотя бы – в начале осени. Но кто сказал, что здесь нечего делать зимой? Пора расширять свои представления о самом популярном украинском южном городе. Ведь Одесса – это не только Черное море, и неразрывно связанный с ним пляжный отдых. В городе активно развивается гастротуризм – сюда стоит приехать, чтобы оценить новые заведения: рестораны, кофейни, целые городские рынки еды разных кухонь мира! Также советуем обязательно заглянуть в «Пассаж», посмотреть на памятник Дарту Вейдеру (и такое здесь есть), и, конечно, увидеть праздничную иллюминацию, которая украшает город только зимой.

Одесса / пресс-служба

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