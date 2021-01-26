ТОП-3 удивительных мест в Украине, куда стоит поехать до конца зимы
Остался еще один месяц - февраль, и эта зима останется позади. Успейте окунуться в зимнюю сказку, посетив удивительные места в Украине, которые особенно прекрасны в это время года!
Львов
Кто-то скажет, что Львов – это банально, ведь вся Украина съезжается сюда на рождественские праздники. Но как насчет встретить День влюбленных во Львове? Подняться на городскую ратушу вместе со своей половинкой, позавтракать в одной из многочисленных кофеен города Льва и поужинать в знаменитой «Реберне»? Пусть вас не пугает морозная погода – этот город просто пропитан запахом кофе, поэтому вам всегда будет, где согреться! К тому же, это идеальное место для любого уик-энда: как романтического или семейного, так и дружеского.
Тернополь
Одесса
Мы привыкли ездить в Одессу летом, или хотя бы – в начале осени. Но кто сказал, что здесь нечего делать зимой? Пора расширять свои представления о самом популярном украинском южном городе. Ведь Одесса – это не только Черное море, и неразрывно связанный с ним пляжный отдых. В городе активно развивается гастротуризм – сюда стоит приехать, чтобы оценить новые заведения: рестораны, кофейни, целые городские рынки еды разных кухонь мира! Также советуем обязательно заглянуть в «Пассаж», посмотреть на памятник Дарту Вейдеру (и такое здесь есть), и, конечно, увидеть праздничную иллюминацию, которая украшает город только зимой.