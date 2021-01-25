Команда тревел-проекта «Орел&Решка. Девчата», который выходит на Новом канале, открыла неизведанные части восточной страны — древние, впечатляющие и даже немного пугающие.

Если Турция для вас - это Стамбул и курорты с all inclusive, наверняка удивит давний город Мардин. Недавно его посетили ведущие тревел-проекта «Орел&Решка. Девчата» - Настя Ивлеева и Юлия Коваль.

Мардин - это город, которому более пяти тысяч лет, расположенный на скалистой местности. При виде архитектуры этого древнего места буквально захватывает дух, хотя не менее впечатляют и окрестности Мардина.

Дара - заброшенный город, который являлся одним из самых важных центров Месопотамии. Раскопки здесь начались не так давно - в 1986 году. Пока археологи раскопали только 10% территории, но уже нашли немало интересных локаций. Например, огромный некрополь - комплекс погребений из искусственных пещер, которые использовались в качестве могил.

В боковых отверстиях раньше хоронили каких-то знатных персонажей. Когда тело истлевало, и от него оставались только кости, местные выбрасывали их в яму. Считалось, что душа вылетала вверх через отверстие, и кости больше не имели никакой ценности, - объяснила ведущая «Орла&Решки. Девчата» Настя Ивлеева. - А в отверстиях хоронили новые и новые тела.

Орел и Решка. Девчата: ведущая проекта нашла в Турции уникальное кладбище / пресс-служба Нового канала

Место, без сомнений, атмосферное. Особенно если учесть, что там до сих пор лежат человеческие останки.

Впервые такое вижу! Это не музей, где все кости сцеплены какими-то проволочками и гвоздиками, это когда-то живший здесь человек, - впечатлилась Ивлеева. - А если посмотреть вниз, вообще можно с ума сойти! Там все в костях, абсолютно все! Их тут тысячи. Уникальное место.

Орел и Решка. Девчата: ведущая проекта нашла в Турции уникальное кладбище / пресс-служба Нового канала

Напомним,