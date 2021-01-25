В семье Насти Каменских случилось горе: трогательное послание певицы

25 января 2021 12:50 Юлия Крутиева
В семье Насти Каменских случилось горе: трогательное послание певицы
Певица Настя Каменских
instagram.com/kamenskux

Певица Настя Каменских переживает утрату.

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Печальной новостью Настя Каменских решила поделиться с поклонниками. На своей странице в Инстаграм звезда опубликовала видео с папой Алексеем Иосифовичем и сообщила, что его уже нет в живых.

34-летняя певица не сообщила, в какой именно из дней не стало ее отца, но разместила публикацию, в которой посвятила ему несколько трогательных строк.

Настя также рассказала, что именно папа научил ее любить, он был умным, мудрым и сильным мужчиной. Также звезда попросила его приходить к ней чаще во снах.

Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! - пишет Настя в публикации. - Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!

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Алексею Иосифовичу был 81 год. Мужчина был капитаном сборной «Динамо» по волейболу, а также являлся концертным директором хора имени Г. Г. Веревки.

Напомним, 

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