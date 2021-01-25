В семье Насти Каменских случилось горе: трогательное послание певицы
Певица Настя Каменских переживает утрату.
34-летняя певица не сообщила, в какой именно из дней не стало ее отца, но разместила публикацию, в которой посвятила ему несколько трогательных строк.
Настя также рассказала, что именно папа научил ее любить, он был умным, мудрым и сильным мужчиной. Также звезда попросила его приходить к ней чаще во снах.
Я любима пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! - пишет Настя в публикации. - Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!
Напомним,