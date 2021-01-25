Илона Гвоздева крестила 3-месячного сына Доминика: первые фото с таинства
В жизни Илоны Гвоздевой и ее мужа Ивана произошло очередное радостное событие.
Таинство крещения прошло в Свято-Пантелеймоновском соборе. Об этом Илона сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько фотографий.
Снимков сыночка Гвоздева размещать в Сети не стала. Крестными родителями для маленького Доминика стали ее близкие друзья.
Сегодня выдался тяжелый и очень радостный денек, – пишет танцовщица. – Теперь 23.01.21 стал для нашей семьи знаменательной датой – наша семья стала сильнее и мудрее.