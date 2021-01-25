Илона Гвоздева крестила 3-месячного сына Доминика: первые фото с таинства

25 января 2021 10:51 Юлия Крутиева
Илона Гвоздева крестила 3-месячного сына Доминика: первые фото с таинства
Илона Гвоздева с мужем
instagram.com/ilonagvozdeva

В жизни Илоны Гвоздевой и ее мужа Ивана произошло очередное радостное событие.

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На минувших выходных популярная танцовщица Илона Гвоздева крестила своего младшего ребенка - сына Доминика, которому скоро исполнится четыре месяца.

Таинство крещения прошло в Свято-Пантелеймоновском соборе. Об этом Илона сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько фотографий.

Снимков сыночка Гвоздева размещать в Сети не стала. Крестными родителями для маленького Доминика стали ее близкие друзья.

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva
Сегодня выдался тяжелый и очень радостный денек, – пишет танцовщица. – Теперь 23.01.21 стал для нашей семьи знаменательной датой – наша семья стала сильнее и мудрее.

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Также в семье Илоны Гвоздевой подрастает дочь Валерия. Девочка безумно обрадовалась, когда у нее появился младший братик.

Илона Гвоздева с мужем и подругой / instagram.com/ilonagvozdeva
Напомним,

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