Илона Гвоздева крестила 3-месячного сына Доминика: первые фото с таинства

В жизни Илоны Гвоздевой и ее мужа Ивана произошло очередное радостное событие.

На минувших выходных популярная танцовщица Илона Гвоздева крестила своего младшего ребенка - сына Доминика, которому скоро исполнится четыре месяца.

Таинство крещения прошло в Свято-Пантелеймоновском соборе. Об этом Илона сообщила на своей странице в Инстаграм, опубликовав несколько фотографий.

Снимков сыночка Гвоздева размещать в Сети не стала. Крестными родителями для маленького Доминика стали ее близкие друзья.

Илона Гвоздева с мужем / instagram.com/ilonagvozdeva

Сегодня выдался тяжелый и очень радостный денек, – пишет танцовщица. – Теперь 23.01.21 стал для нашей семьи знаменательной датой – наша семья стала сильнее и мудрее.

Также в семье Илоны Гвоздевой подрастает дочь Валерия. Девочка безумно обрадовалась, когда у нее появился младший братик.

Илона Гвоздева с мужем и подругой / instagram.com/ilonagvozdeva

Напомним,