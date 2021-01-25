Маша Ефросинина сделала пародию на отдых Екатерины Кухар на Мальдивах
Телеведущая Маша Ефросинина решила потроллить своих коллег.
На своих страницах в Инстаграм эти знаменитости активно рассказывают о своем досуге и восхищают фолловеров красочными фотографами с путешествия.
За отдыхом наших звезд на Мальдивах активно следит и Маша Ефросинина, которая, в ответ на их своеобразное хвастовство, решила делать смешные «фотожабы».
В этот раз Маша решила высмеять судью «Танців з зірками» Екатерину Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Ведущая выложила в Инстаграм серию снимков и видео, посвященных семье танцоров.
Ефросинина показала фото, на котором Александр Стоянов поднял Екатерину высоко в воздух, стоя по колено в океане. Повторить трюк ведущая решила вместе со своим мужем Тимуром.
Прима-балерина юмор Маши оценила, оставив свой комментарий под одним из постов.
Юмор по жизни - наше все! – поделилась своим мнением Кухар.Напомним,