Маша Ефросинина сделала пародию на отдых Екатерины Кухар на Мальдивах

Телеведущая Маша Ефросинина решила потроллить своих коллег.

В этом году многие украинские звезды выбрали для своего зимнего отдыха невероятно комфортный курорт – Мальдивы. Среди них Потап и Настя, Оля Полякова и Монатик.

На своих страницах в Инстаграм эти знаменитости активно рассказывают о своем досуге и восхищают фолловеров красочными фотографами с путешествия.

За отдыхом наших звезд на Мальдивах активно следит и Маша Ефросинина, которая, в ответ на их своеобразное хвастовство, решила делать смешные «фотожабы».

В этот раз Маша решила высмеять судью «Танців з зірками» Екатерину Кухар и ее мужа Александра Стоянова. Ведущая выложила в Инстаграм серию снимков и видео, посвященных семье танцоров.

Ефросинина показала фото, на котором Александр Стоянов поднял Екатерину высоко в воздух, стоя по колено в океане. Повторить трюк ведущая решила вместе со своим мужем Тимуром.

Маша Ефросинина с мужем сделали пародию на отдых Екатерины Кухар / instagram.com/mashaefrosinina

Для этого пара отправилась на замерзшую реку. Там Тимур в теплой куртке и шапке вышел на лед и "забросил" жену себе на плечи. Напоследок звезда добавила «фотожабу», на которой будто бы держит мужа одной рукой на весу.

Прима-балерина юмор Маши оценила, оставив свой комментарий под одним из постов.

Юмор по жизни - наше все! – поделилась своим мнением Кухар.

Напомним,