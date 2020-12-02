На выходные – в Одессу: ведущие тревел-шоу советуют лучшие места
В 2020 году с поездками за границу пришлось туго, но почему бы не побаловать себя поездкой на выходные в другой город? Более того, можно встретить Новый год в новом для себя месте!
Подкрепиться в Одесса Фудмаркет
Начинать знакомство с городом лучше не на голодный желудок. Поэтому советуем сразу перекусить в Одесса Фудмаркет. Заведение находится на улице Екатерининская, 1. Если вы когда-то были в подобном заведении в столице, вам все будет хорошо знакомо. В одном месте представлены сразу несколько ресторанов на любой вкус, поэтому выбрать есть из чего. Как бонус – много «морских» блюд, чтобы вы таки ощутили себя в Одессе.
Увидеть красоту в Пассаже
Сейчас в Пассаже много магазинов, бутиков и несколько баров. Здесь находится одна из самых знаменитых локаций Одессы: уютный итальянский дворик. Сам дворик, конечно, одесский, но ничем не уступает по красоте закоулкам Италии. К слову, здесь можно выпить коктейль или любой другой напиток – в баре, который находится в самом дворике.
Отправиться в одесские катакомбы
Об одесских катакомбах не слышал только ленивый – под городом прорыты туннели на несколько тысяч километров! Сейчас в катакомбы водят экскурсии, поэтому все желающие могут узнать что-то новое о «подземной Одессе». Тут даже есть бункер, который построили во времена «холодной войны» – в 50-е годы. Как известно, никакой ядерной войны не было, но сам бункер остался. Тут также можно увидеть амуницию тех времен – хороший способ нестандартно провести время в Одессе!
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