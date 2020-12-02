На выходные – в Одессу: ведущие тревел-шоу советуют лучшие места

Эксклюзив 2 декабря 2020 21:15 Юлия Крутиева
На выходные – в Одессу: ведущие тревел-шоу советуют лучшие места

В 2020 году с поездками за границу пришлось туго, но почему бы не побаловать себя поездкой на выходные в другой город? Более того, можно встретить Новый год в новом для себя месте!

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Ведущие шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Евгений Славкинский и Илья Луценко советуют самые колоритные места Одессы, которые им больше всего запомнились за время поездки.

Подкрепиться в Одесса Фудмаркет

Начинать знакомство с городом лучше не на голодный желудок. Поэтому советуем сразу перекусить в Одесса Фудмаркет. Заведение находится на улице Екатерининская, 1. Если вы когда-то были в подобном заведении в столице, вам все будет хорошо знакомо. В одном месте представлены сразу несколько ресторанов на любой вкус, поэтому выбрать есть из чего. Как бонус – много «морских» блюд, чтобы вы таки ощутили себя в Одессе.

Увидеть красоту в Пассаже

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Пассаж – одно из самых красивых зданий, в самом центре Одессе. Его построили в далеком 1900 году на деньги торговца зерном и богатого купца Моисея Миндалевича. В то время здание было самым современным в городе: таким его делали паровое отопление, электрическое освещение, наличие телефонов и лифта. Первые этажи отвели под торговые ряды и рестораны. Немного выше работал отель.

Сейчас в Пассаже много магазинов, бутиков и несколько баров. Здесь находится одна из самых знаменитых локаций Одессы: уютный итальянский дворик. Сам дворик, конечно, одесский, но ничем не уступает по красоте закоулкам Италии. К слову, здесь можно выпить коктейль или любой другой напиток – в баре, который находится в самом дворике.

Отправиться в одесские катакомбы

Об одесских катакомбах не слышал только ленивый – под городом прорыты туннели на несколько тысяч километров! Сейчас в катакомбы водят экскурсии, поэтому все желающие могут узнать что-то новое о «подземной Одессе». Тут даже есть бункер, который построили во времена «холодной войны» – в 50-е годы. Как известно, никакой ядерной войны не было, но сам бункер остался. Тут также можно увидеть амуницию тех времен – хороший способ нестандартно провести время в Одессе!

Больше интересного о путешествиях по Украине узнавайте в шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV!

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