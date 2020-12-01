Коронавирус 2020: куда можно поехать на отдых в декабре?
Рассказываем о странах, которые остаются открытыми в декабре 2020 года для украинских туристов.
Мексика
Въезд разрешен, но миграционный контроль усилился. Окончательное решение принимают местные санитарные службы.
Т.е. фактически любого туриста могут не пропустить (что довольно обидно, если турист прилетел с далекой Украины).
Желательно предварительно сделать тест, чтобы самому быть уверенным в своем здоровье.
Египет
Въезжать можно, если у туристов старше 6 лет с собой есть результаты негативного ПЦР-анализа на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа.
Внимание! Документ должен быть составлен на английском/арабском языке.
Правда, придется заплатить за это удовольствие более 30 долларов.
Албания
Албания туристов решила не напрягать, въезд разрешен, карантинных мероприятий не предусмотрено.
Антигуа и Барбуда
В этой стране действует обязательный масочный режим.
Напомним,