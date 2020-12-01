Коронавирус 2020: куда можно поехать на отдых в декабре?

Коронавирус 2020: куда можно поехать на отдых в декабре?

Рассказываем о странах, которые остаются открытыми в декабре 2020 года для украинских туристов.

Мексика

В первый день декабря страны Европейского Союза остаются недоступными для туристов , разрешается въезжать только дипломатам и по рабочим визам. Но если вы хотите провести декабрь за пределами нашей страны, остаются варианты.

Въезд разрешен, но миграционный контроль усилился. Окончательное решение принимают местные санитарные службы.

Т.е. фактически любого туриста могут не пропустить (что довольно обидно, если турист прилетел с далекой Украины).

Желательно предварительно сделать тест, чтобы самому быть уверенным в своем здоровье.

Египет

Въезжать можно, если у туристов старше 6 лет с собой есть результаты негативного ПЦР-анализа на коронавирус, сделанного не позднее, чем за 72 часа.

Внимание! Документ должен быть составлен на английском/арабском языке.

Если вы прилетаете в аэропорты городов Хургада, Шарм-эль-Шейх, Таба или Марса Алам, то можете сдать ПЦР-тест на месте.

Правда, придется заплатить за это удовольствие более 30 долларов.

Албания

Албания туристов решила не напрягать, въезд разрешен, карантинных мероприятий не предусмотрено.

Антигуа и Барбуда

Въезд разрешен, но если турист прилетел на самолете, то на контроле его попросят предъявить негативный тест на коронавирус. Сделан он должен быть не позднее, чем за 7 дней до пересечения границы.

В этой стране действует обязательный масочный режим.

Напомним,