Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19

28 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19
Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19
pixabay.com

На нем показаны границы, актуальная статистика и ограничения по странам.

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Команда разработчиков из Сингапура и американского штата Массачусетс создала сайт Covid Controls, который отслеживает актуальную информацию относительно COVID-19 для путешествий. 

Пользователи могут указать свое месторасположение и увидеть, какие страны открыли для них границы. 

На сайте доступна информация про разные страны, порядок ограничений в аэропортах, нужную документацию и медицинское тестирование.

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Путешественники также могут просмотреть статистику: количество новых случаев заболевания, сколько людей инфицированы на данный момент, какие тенденции пандемии в отдельных странах.  

Covid Controls отслеживает более 500 официальных источников, в особенности сайты министерств здравоохранения и социальных служб, туристических сообществ и местных информационных агентств. 

Сайт обновляется ежедневно, а информацию собирают как при помощи алгоритмов, так и вручную. 

Напомним, 

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