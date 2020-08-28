Сайт для путешественников отслеживает информацию относительно COVID-19
На нем показаны границы, актуальная статистика и ограничения по странам.
Пользователи могут указать свое месторасположение и увидеть, какие страны открыли для них границы.
На сайте доступна информация про разные страны, порядок ограничений в аэропортах, нужную документацию и медицинское тестирование.
Covid Controls отслеживает более 500 официальных источников, в особенности сайты министерств здравоохранения и социальных служб, туристических сообществ и местных информационных агентств.
Сайт обновляется ежедневно, а информацию собирают как при помощи алгоритмов, так и вручную.
Напомним,