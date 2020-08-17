Уже 42 страны открыли свои границы для Украины: полный список

17 августа 2020 13:00 Антонина Старовойт
Уже 42 страны открыли свои границы для Украины: полный список
Уже 42 страны открыли свои границы для Украины: полный список
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Не стоит думать, что коронавирус разрушил все планы относительно вашего кратковременного отпуска.

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Уже целых 42 государства открыли свои границы для украинских туристов. Об этом во время брифинга сообщил МИД Дмитрий Кулеба. 

"На прошлой неделе было 38 стран, открытых для путешествий украинцев. За неделю их количество увеличилось на четыре. Добавилась Армения. Туда можно прибыть при 14-дневной самоизоляции. Остальные три направления, откровенно говоря, мало популярны среди украинцев - Буркина-Фасо, Того и Чад", — сообщил он.

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Также для граждан Украины открытыми остаются следующие направления: Турция, Египет, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Албания, Черногория, Сербия, Северная Македония, Словения, Беларусь, Великобритания, Ирландия, США, Мексика и Корея.

Не стоит забывать и о более экзотических, но не менее интересных государствах: Мальдивские острова, Сейшельские острова, Коморские острова, Багамские острова, Ямайка, Пуэрто-Рико, Эквадор, Антигуа и Барбуда, Танзания, Бурунди, Замбия, Кения, Сомали, Эфиопия, Южный Судан, Ливан, Афганистан, Ирак, Иран, Пакистан и Камбоджа.

Также важно проверить перечень нужных для въезда документов. Для некоторых виза вам не нужна, а в страны, которые не входят в соглашения о безвизе, стоит позаботиться об ее открытии. Помните и о тесте на коронавирус: в Турции, к примеру, он не нужен, а в большинстве других стран на въезде без него вас не пустят. 

Напомним, 

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