Куда лететь 12 августа: Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
Соскучились по путешествиям? Время, конечно, турбулентное, но это еще не повод отказывать себе в небольшом путешествии.
Исходя из обновленных данных, статус курортных данных не изменился. Пока что Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".
Украина определяет "красный список" стран исходя из количества зафиксированных случаев на 100 000 населения за последние две недели. Он не должен превышать показатель в Украине. Допустимое отклонение – 30% за последние 14 дней.
Напомним,