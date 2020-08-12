Куда лететь 12 августа: Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

12 августа 2020 15:30 Антонина Старовойт
Куда лететь 12 августа: Украина обновила список стран
Куда лететь 11 августа: Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон
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Соскучились по путешествиям? Время, конечно, турбулентное, но это еще не повод отказывать себе в небольшом путешествии.

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Предлагаем вам узнать обновленный список стран, в которые может полететь украинский турист. 

Исходя из обновленных данных, статус курортных данных не изменился. Пока что Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия - "зелеными".

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В "зеленом" списке Украины, среди других государств  есть:  Швеция, Чехия, Португалия, Беларусь, Австрия, Канада, Великобритания, Литва, Грузия и Италия.  В "красные" страны попали: Китай, Россия, Эстония, Греция, Кипр, Польша, Франция, Нидерланды, Германия. 

Украина определяет "красный список" стран исходя из количества зафиксированных случаев на 100 000 населения за последние две недели. Он не должен превышать показатель в Украине. Допустимое отклонение – 30% за последние 14 дней. 

Напомним, 

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