Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?

27 февраля 2020 14:30 Алла Лысак
Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?
Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?
pixabay.com

Существуют определенные правила поведения в самолете, они касаются и спинки кресла.

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Чтобы избежать конфликтов с людьми, которые сидят позади вас в самолете, помните о нескольких негласных правилах этикета. 

Во-первых, опускать спинку можно только после того, как бортпроводники убрали посуду по завершению приема пищи.

Во-вторых, не забывайте предупредить человека, который сидит позади, о своих намерениях.  

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При этом помните, что вы имеете полное право откинуть спинку в любой момент, когда вам этого захочется, даже сразу после взлета самолета. Если возникают проблемы и человек, сидящий позади, не разрешает откинуть спинку, позовите бортпроводника.

Напомним,

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