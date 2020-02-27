Как правильно откидывать спинку кресла в самолете?

Существуют определенные правила поведения в самолете, они касаются и спинки кресла.

Чтобы избежать конфликтов с людьми, которые сидят позади вас в самолете, помните о нескольких негласных правилах этикета.

Во-первых, опускать спинку можно только после того, как бортпроводники убрали посуду по завершению приема пищи.

Во-вторых, не забывайте предупредить человека, который сидит позади, о своих намерениях.

При этом помните, что вы имеете полное право откинуть спинку в любой момент, когда вам этого захочется, даже сразу после взлета самолета. Если возникают проблемы и человек, сидящий позади, не разрешает откинуть спинку, позовите бортпроводника.

Напомним,