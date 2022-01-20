Александр Педан собрал факты, которые помогут сделать поездку в Доминикану более комфортной

20 января 2022 11:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Александр Педан собрал факты, которые помогут сделать поездку в Доминикану более комфортной
Александр Педан с женой
пресс-служба Нового канала

Ведущий проекта Improv Live Show, который весной покажет Новый канал, Александр Педан провел незабываемый отпуск с женой в Доминикане.

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Исходя из собственного опыта, Александр Педан выделил топ пунктов-советов, которые нужно знать, планируя поездку в эту чудесную страну. Так что сохраняйте себе, чтобы ваш отдых был комфортным.

Дорога

Перелет длится 12 часов. Наши дети тяжело переживают такие путешествия, поэтому решили лишний раз не подвергать их стрессу. Вы тоже обязательно на это учтите.

Климат

В Доминикане довольно влажно и комфортно: температура днем +28, ночью +24. Конечно, берите с собой много средств для загара. На вечер желательно иметь какую-нибудь кофту или даже дождевик. Доминикана – это остров, одна часть которого выходит на Атлантический океан, другая – на Карибское море. Мы жили на атлантической стороне, там постоянно есть волны, маленьким деткам купаться в океане просто невозможно. Ну и тем, кто боится волн. Моя супруга заходила в воду всего два раза. Если вы путешествуете с малышами, то ищите отели на побережье Карибского моря – оно спокойнее и теплее.

Александр Педан с женой / пресс-служба Нового канала

Питание

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На острове – семь климатических зон, поэтому есть любые фрукты, овощи, мясо, рыба. Но помните, что мы к этому не приспособлены. Как говорили гиды, на 5-6-й день организм обычно дает сбой, поэтому берите какие-то средства для желудка или от диареи, будьте к этому готовы. Кстати, у них есть свой метод лечения расстройств пищеварения. Используют местный напиток, называемый «мама хуана». Это настойка рома, вина и меда на местных корешках, которую советуют, если у тебя вдруг болит желудок после еды. Количество фруктов и овощей просто зашкаливает! Я думаю, что в любом отеле ананасовый, арбузный, дынный, мандариновый, папайевый фреши – это как попить кофе.

Что обязательно взять с собой?

Средства от комаров! Здесь есть москиты. Они меньше комаров, но кусают так же. Появляются вечером и могут быть даже в номере. От них не уберечься. А местные средства очень дорогие. Фумигаторов вообще нет, поэтому лучше везите с собой.
Преимущества местных отелей

На территории отеля есть мангровые леса, в которых множество черепах, игуан, фламинго и павлинов. Детям очень интересно. Да и вообще там большие отели, есть где погулять. Не говорю уже о бесконечном пляже... Он государственный, поэтому нет заборов. Гуляй не хочу!

Александр Педан с женой / пресс-служба Нового канала

Напомним, 

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