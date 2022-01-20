Александр Педан собрал факты, которые помогут сделать поездку в Доминикану более комфортной
Ведущий проекта Improv Live Show, который весной покажет Новый канал, Александр Педан провел незабываемый отпуск с женой в Доминикане.
Дорога
Перелет длится 12 часов. Наши дети тяжело переживают такие путешествия, поэтому решили лишний раз не подвергать их стрессу. Вы тоже обязательно на это учтите.
Климат
В Доминикане довольно влажно и комфортно: температура днем +28, ночью +24. Конечно, берите с собой много средств для загара. На вечер желательно иметь какую-нибудь кофту или даже дождевик. Доминикана – это остров, одна часть которого выходит на Атлантический океан, другая – на Карибское море. Мы жили на атлантической стороне, там постоянно есть волны, маленьким деткам купаться в океане просто невозможно. Ну и тем, кто боится волн. Моя супруга заходила в воду всего два раза. Если вы путешествуете с малышами, то ищите отели на побережье Карибского моря – оно спокойнее и теплее.
Питание
Что обязательно взять с собой?
Средства от комаров! Здесь есть москиты. Они меньше комаров, но кусают так же. Появляются вечером и могут быть даже в номере. От них не уберечься. А местные средства очень дорогие. Фумигаторов вообще нет, поэтому лучше везите с собой.
Преимущества местных отелей
На территории отеля есть мангровые леса, в которых множество черепах, игуан, фламинго и павлинов. Детям очень интересно. Да и вообще там большие отели, есть где погулять. Не говорю уже о бесконечном пляже... Он государственный, поэтому нет заборов. Гуляй не хочу!
Напомним,