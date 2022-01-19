Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, где круто можно отдохнуть вблизи Киева

19 января 2022 12:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, где круто можно отдохнуть вблизи Киева
Ведущая Анна Жижа
пресс-служба Нового канала

14 февраля на Новом канале выйдет социальное реалити с элементами тревела «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении.

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Команда проекта «Ревизоры на пороге» покажет путешествия по Украине под другим углом. А теперь записывайте любимые места для отдыха от ведущей Анны Жижи.

Уверены, вы хорошо провели праздничные выходные за столом. Теперь пришла пора приключений и путешествий, ведь у нас невероятная страна, и впереди еще столько открытий! 

Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» Анна Жижа делится своими любимыми местами недалеко от Киева. Отмечайте, где не были, и обязательно планируйте очередное маленькое путешествие.

Ландшафтный парк в селе Буки. Находится в 120 км от Киева

Очень хорошее место, один лишь его вид доставит вам удовольствие. Здесь много памятников, которые, по словам экскурсоводов, обладают волшебными свойствами (улыбается). К примеру, три лягушки, к которым можно прикоснуться «на удачу». Фонтан, который раньше украшавший Майдан Независимости. На территории есть небольшой зоопарк, башни, мосты, «Сказочная поляна» с фигурками героев сказок. К сожалению, зимой парк не работает, но как-то в «несезон» дружелюбный охранник меня пропустил на полчасика. Может, и вам повезет? Кстати, владелец парка живет на его территории.

Зоопарк «12 месяцев». Находится в селе Демидов, в 25 км от Киева

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Современный и удивительный зоопарк. Вас ждет встреча с около 100 видами редких и экзотических животных. В настоящее время зоопарк переживает нелегкие времена. Из-за локдаунов посетителей стало значительно меньше. И теперь животным не хватает внимания и общения, а зоопарку – средств на корма. Посетите это место и помогите животным добрым словом и добрым делом. Мой любимый павильон – обезьяний (улыбается).

Ведущая Анна Жижа / пресс-служба Нового канала

Трахтемиров. Село в Черкасской области, в 130 км от Киева

Одно из сакральных мест Украины, в прошлом – казацкая столица. Место неописуемой красоты со многими тайнами, место силы. Сегодня на территории Трахтемировского полуострова действует национальный ландшафтный заповедник. А в княжеские времена здесь стоял летописный древнерусский город Заруб, известный своим монастырем. Надо просто побыть там наедине с природой, молча, и почувствовать энергетику места.

Букский каньон. Недалеко от города Умань, Черкасская область. В 180 км от Киева

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Произведение искусства от природы. Мини-Норвегия с ее фьордами. Рекомендую отправиться туда летом, чтобы погреть косточки на теплых камнях и послушать реку.

Коростышевский каньон. Житомирская область, в 100 км от Киева

Каньон имеет форму подковы с озером внутри. Вокруг озера возвышаются гранитные скалы и растет лес. Большое впечатление производит прозрачная вода, в ней идеально видно дно. Коростышевский каньон – это невероятно красивое место, которое просто очаровывает. Лес, скалы и озеро вместе образуют цельную композицию. Я обожаю взять чай в термокружке, плед, книгу и поехать к каньону хотя бы на несколько часов.

Напомним, 

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