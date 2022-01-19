Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, где круто можно отдохнуть вблизи Киева
14 февраля на Новом канале выйдет социальное реалити с элементами тревела «Ревизоры на пороге», аналогов которому нет на украинском телевидении.
Уверены, вы хорошо провели праздничные выходные за столом. Теперь пришла пора приключений и путешествий, ведь у нас невероятная страна, и впереди еще столько открытий!
Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» Анна Жижа делится своими любимыми местами недалеко от Киева. Отмечайте, где не были, и обязательно планируйте очередное маленькое путешествие.
Ландшафтный парк в селе Буки. Находится в 120 км от Киева
Очень хорошее место, один лишь его вид доставит вам удовольствие. Здесь много памятников, которые, по словам экскурсоводов, обладают волшебными свойствами (улыбается). К примеру, три лягушки, к которым можно прикоснуться «на удачу». Фонтан, который раньше украшавший Майдан Независимости. На территории есть небольшой зоопарк, башни, мосты, «Сказочная поляна» с фигурками героев сказок. К сожалению, зимой парк не работает, но как-то в «несезон» дружелюбный охранник меня пропустил на полчасика. Может, и вам повезет? Кстати, владелец парка живет на его территории.
Зоопарк «12 месяцев». Находится в селе Демидов, в 25 км от Киева
Трахтемиров. Село в Черкасской области, в 130 км от Киева
Одно из сакральных мест Украины, в прошлом – казацкая столица. Место неописуемой красоты со многими тайнами, место силы. Сегодня на территории Трахтемировского полуострова действует национальный ландшафтный заповедник. А в княжеские времена здесь стоял летописный древнерусский город Заруб, известный своим монастырем. Надо просто побыть там наедине с природой, молча, и почувствовать энергетику места.
Букский каньон. Недалеко от города Умань, Черкасская область. В 180 км от Киева
Коростышевский каньон. Житомирская область, в 100 км от Киева
Каньон имеет форму подковы с озером внутри. Вокруг озера возвышаются гранитные скалы и растет лес. Большое впечатление производит прозрачная вода, в ней идеально видно дно. Коростышевский каньон – это невероятно красивое место, которое просто очаровывает. Лес, скалы и озеро вместе образуют цельную композицию. Я обожаю взять чай в термокружке, плед, книгу и поехать к каньону хотя бы на несколько часов.
Напомним,