Ревизоры на пороге: Анна Жижа рассказала, какую елку выбирает и как ее украшает

Новогодние праздники трудно представить без елки. Однако нарядная красавица привлекает и домашних животных.

Яркие игрушки, блестящий дождик, мерцающие огоньки сразу становятся для них игровым комплексом. Ведущая реалити «Ревизоры на пороге» (Новый канал) Анна Жижа поделилась советами, как обезопасить дерево и любимое животное.

Уже несколько лет подряд я покупаю небольшую елку в горшке, – рассказывает ведущая. – Выбираю сорт «канадская коника». Она очень красивая, идеальный конус, и у нее пушистая крона, которая совсем не ранит руки своими нежными светло-зелеными иголочками. Дома у меня живет кот Лукас, которого четыре года назад взяла из приюта. Поэтому украшения на елку использую только деревянные, тканевые, резиновые и металлические. Никогда не вешаю дождик, ведь кот может его съесть и повредить пищеварительную систему. Стеклянные игрушки тоже не использую, чтобы Лукас не разбил их и не поранил лапы.

А еще важно отдавать предпочтение живой елке, чтобы домашний любимец не покололся острыми иголками искусственной, которую захочет попробовать.

Вода или песок в горшке не подойдут, ведь есть риск, что ваш любимец получит отравление, если попьет воды из-под елки или воспримет песок за туалет, – говорит Анна. – Я всегда накрываю землю тканью. Но поливать елку все же нужно.

Анна Жижа рассказала, какую елку выбирает и как ее украшает / пресс-служба Нового канала

Не стоит размещать дерево возле полок, шкафов, комодов. Так коту будет гораздо проще подняться на верхушку. Если возможно, закрывайте помещение с елкой на ночь и при выходе из дома, чтобы ограничить доступ животного к дереву без вашего контроля. Коты не любят запах цитрусовых, поэтому можно нанести на ветки эфирное масло апельсина, лимона, грейпфрута.

После праздников я снимаю игрушки, ставлю елку в прохладное место и подливаю ее, – говорит ведущая. – Это может быть балкон, гараж или погреб. Живёт она у меня до весны. Когда почва хорошо размерзается, высаживаю у друзей на даче или у родителей дома. И продолжаю наслаждаться живым деревцем. Растут они очень медленно, несколько сантиметров в год, но живут елки этого сорта 300-500 лет.

Напомним,