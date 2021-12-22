Сергей Притула рассказал о своем необычном увлечении

22 декабря 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Сергей Притула рассказал о своем необычном увлечении
Ведущий Сергей Притула
пресс-служба Нового канала

Ведущий шоу «Дети против звезд» (Новый канал) Сергей Притула рассказал о коллекции картин с собственным изображением.

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В развлекательном шоу Нового канала «Дети против звезд» звездные участники и дети не только демонстрируют уникальные умения, но и делятся интересными историями и фактами из собственной жизни. 

Порой не сдерживается и ведущий Сергей Притула.

Не хочу, щоб це виглядало, як самохизування, але за останні років п’ять у мене накопичилося понад 30 портретів із моїм зображенням. Їх намалювали різні художники з усієї України, – рассказал ведущий в одном из выпусков шоу. – Картини, виконані у різних техніках: акварель, гуаш, олівець, бісер і навіть бурштин. Та в цій колекції є портрет, до якого я досі не сформулював своє ставлення. Він унікальний. Одна дівчина зробила картину з моїм зображенням з пожованих жувальних гумок. З одного боку, вона дуже красива, а, з іншого викликає досить дивні відчуття. Ви розумієте (сміється). Ще не вирішив остаточно, як мені до цього портрета ставитися.

Ведущий Сергей Притула / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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