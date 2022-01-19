Регина Тодоренко беременна вторым ребенком

19 января 2022 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Регина Тодоренко беременна вторым ребенком
Певица и телеведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся стать родителями во второй раз!

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На днях в Сети появилась информация, что телеведущая Регина Тодоренко беременна вторым ребенком. Telegram-канал «Только никому» опубликовал скрин переписки с инсайдером, который сообщает, что певица рассекретит свою беременность в марте месяце. Это должен быть эксклюзив одного из сайтов.

Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном Михаилом / instagram.com/reginatodorenko

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"Слив" информации и какие-либо комментарии Регина, конечно же, не дает. А вот поклонники звезды уже вовсю поздравляют ее со скорым пополнением в семье.

Фолловеры Тодоренко еще раньше, чем в СМИ появилась информация, заподозрили, что Регина "в положении". В последнее время артистка на фотографиях и в сториз снимается исключительно выше пояса, а если же на снимке в полный рост – тогда чем-либо у нее прикрыт живот.

Также Регина стала носить мешковатую одежду. С помощью нее певице удавалось долгое время скрывать и свою первую беременность. Кроме того, заметны изменения в фигуре Тодоренко.

Отметим, в начале 2021 года Регина и Влад говорили, что планируют расширить свою семью. Сейчас у супругов подрастает 3-летний сын Михаил, которого они ласково называют Майкл.

Беременная Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Напомним, 

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