Регина Тодоренко беременна вторым ребенком
Супруги Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся стать родителями во второй раз!
Фолловеры Тодоренко еще раньше, чем в СМИ появилась информация, заподозрили, что Регина "в положении". В последнее время артистка на фотографиях и в сториз снимается исключительно выше пояса, а если же на снимке в полный рост – тогда чем-либо у нее прикрыт живот.
Также Регина стала носить мешковатую одежду. С помощью нее певице удавалось долгое время скрывать и свою первую беременность. Кроме того, заметны изменения в фигуре Тодоренко.
Отметим, в начале 2021 года Регина и Влад говорили, что планируют расширить свою семью. Сейчас у супругов подрастает 3-летний сын Михаил, которого они ласково называют Майкл.
Напомним,