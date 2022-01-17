Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем похудении на 30 кг

17 января 2022 23:21 Туренко Андрей
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала о своем похудении на 30 кг
Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая
instagram.com/kazka.band

Певица Александра Зарицкая рассказала, как ей удалось сбросить лишние килограммы.

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Осень 2021 года стала особенной для Александры Зарицкой. Тогда солистка группы KAZKA бросила вызов самой себе, согласившись выйти на паркет популярного проекта «Танці з зірками».

Участие в шоу позитивно сказалось не только на самооценке Александры, но и на ее фигуре. За два месяца исполнительнице удалось похудеть на двадцать килограммов.

Александра Зарицкая и Юрий Мешков / instagram.com/kazka.band

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Для достижения своей цели Зарицкая посещала бассейн, бегала и танцевала, но не ограничивала себя в еде. Но после беседы с диетологом, все-таки отказалась от сладкого, мучного и жареного.

После вылета из проекта певица старается придерживаться диеты, а также танцует трижды в неделю. На сегодняшний день Александре удалось избавиться от 30 кг от своего начального веса.

Александра Зарицкая в зале / instagram.com/kazka.band

Напомним,

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